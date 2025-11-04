 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 060,50
-0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EDF: le financement du projet Sizewell C est finalisé
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 17:15

EDF annonce la finalisation du financement du projet britannique Sizewell C : l'électricien tricolore prévoit d'investir jusqu'à 1,1 milliard de livres sterling pendant la phase de construction, portant sa participation à 12,5 %, aux côtés du gouvernement britannique (44,9 %), de La Caisse (20 %), de Centrica (15 %) et d'Amber Infrastructure (7,6 %).
Aucun paiement immédiat ne sera effectué par EDF, les frais de développement engagés depuis 2015 étant remboursés.

Le projet, financé notamment par un crédit-export de 5 milliards de livres garanti par BpifranceAE et un prêt du National Wealth Fund, prévoit la construction de deux réacteurs EPR, réplique de Hinkley Point C. Sizewell C fournira une électricité décarbonée et compétitive à six millions de foyers britanniques.

EDF et ses filiales (Edvance, Framatome, Arabelle Solutions) contribueront aux études et équipements clés. En mobilisant une quarantaine de fournisseurs français, le projet renforcera la filière nucléaire nationale et soutiendra le programme EPR2.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank