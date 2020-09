Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF lance une émission obligataire verte d'environ 2,4 milliards d'euros Reuters • 08/09/2020 à 08:38









8 septembre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF.PA : * ÉMISSION INAUGURALE MAJEURE D'OBLIGATIONS VERTES À OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ÉCHANGE EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (OCEANES VERTES) À ÉCHÉANCE 2024 * MONTANT NOMINAL MAXIMUM D'ENVIRON 2,4 MILLIARDS D'EUROS * RÉAFFIRME SES AMBITIONS DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES * PRIX D'ÉMISSION COMPRIS ENTRE 105,75 % ET 108,00 % DE LEUR VALEUR NOMINALE, SOIT UN RENDEMENT ANNUEL BRUT COMPRIS ENTRE -1,91 % ET -1,39 % * RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS EST PRÉVU LE 14 SEPTEMBRE 2020 * ANNONCE AUSSI SON INTENTION D'ÉMETTRE UNE NOUVELLE SOUCHE D'OBLIGATIONS HYBRIDES LIBELLÉES EN EUROS À 6,5 ANS (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -5.57%