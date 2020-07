Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF lance un vaste plan d'économies-Le Monde Reuters • 06/07/2020 à 15:58









PARIS, 6 juillet (Reuters) - EDF EDF.PA a lancé un vaste plan d'économies pour combler les pertes causées par la crise due au coronavirus qui devrait se situer entre deux et trois milliards d'euros, annonce lundi Le Monde, qui cite des sources "internes". Selon le quotidien, le groupe étudie plusieurs possibilités dont des cessions d'actifs importants, un gel des embauches et des investissements, "tout en cherchant des réductions budgétaires à tous les étages". "Selon plusieurs sources internes, la direction a demandé aux différentes branches et filiales de présenter des budgets revus à la baisse. Selon des documents consultés par Le Monde, le groupe souhaite stabiliser ses dépenses d'exploitation pendant les deux prochaines années et réduire fortement ses investissements", ajoute-t-il. (Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.25%