EDF-L'ASN envisage de valider la prolongation des réacteurs de 900 MW

PARIS, 3 décembre (Reuters) - Les travaux prévus par EDF EDF.PA sur ses réacteurs nucléaires de 900 mégawatts devraient permettre de prolonger de dix ans, de 40 à 50 ans, leur durée d'exploitation, a annoncé jeudi l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). A l'issue d'une instruction, l'ASN considère que les dispositions prévues par EDF et celles qu'elle a elle-même prescrites "ouvrent la perspective d'une poursuite de fonctionnement des réacteurs de 900 MW pour les 10 ans suivant leur quatrième réexamen périodique". Dans son projet de décision, qui est mis à la consultation ce jeudi et jusqu'au 15 janvier, l'ASN propose toutefois à EDF de travailler sur une plus grande robustesse des réacteurs face aux agressions internes (incendie par exemple) et externes (séismes, inondations). (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.12%