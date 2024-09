Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: inaugure les nouveaux équipements verts de Swiss Krono information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Après 2 ans de travaux et plus de 120 millions d'euros d'investissement, de nouveaux équipements ont été inaugurés à Sully-sur-Loire (Loiret) dans le but d'augmenter la capacité de production de l'usine de Swiss Krono tout évitant le rejet de 35 000 tonnes équivalent CO2chaque année.



Pour rappel, Swiss Krono est groupe international spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction et de décoration en bois.



Les installations, inaugurées par Swiss Krono France, Dalkia (filiale d'EDF) et Meridiam, permettront de remplacer la quasi-totalité du gaz consommé sur le site par de la biomasse issue du processus de production de l'industriel.



Dalkia a notamment conçu et réalisé les installations de chaudière biomasse et de condenseur de fumées et exploitera pendant plus de 20 ans les installations énergétiques.



'La réussite du projet Green Energy est une formidable vitrine du savoir-faire du groupe EDF en matière de décarbonation de l'industrie', a souligné Luc Rémont, Président-Directeur Général du groupe EDF.





