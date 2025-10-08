EDF évalue ses options pour sa filiale italienne Edison

Des cadres supérieurs d'EDF rencontrent des banquiers d'affaires à Paris alors que l'entreprise française évalue ses options pour son activité italienne Edison EDNn.MI , y compris un retour en Bourse, ont déclaré trois sources mercredi.

Depuis la prise de fonction du nouveau directeur général Bernard Fontana, EDF passe en revue ses actifs alors qu'il cherche à lever des fonds pour répondre aux demandes d'investissement du gouvernement dans de nouveaux réacteurs nucléaires.

La filiale italienne d'EDF pourrait envisager une introduction en Bourse (IPO), l'arrivée d'un investisseur ou la vente d'une participation à un partenaire industriel, ont indiqué les sources.

Selon une des personnes, EDF conserverait une participation majoritaire quelque soit la transaction.

Edison pourrait être valorisée entre 7 et 10 milliards d'euros, selon deux des sources.

Une introduction en Bourse semble actuellement l'option la plus probable pour extraire de la valeur sans abandonner le contrôle de la société, ont dit deux des sources à Reuters, ajoutant qu'EDF pourrait choisir de vendre 30 à 35% des actions Edison dans le cadre d'une IPO.

L'électricien français pourrait choisir des conseillers financiers d'ici la fin du mois, ont dit les sources.

EDF n'a pas répondu à une demande de commentaire et Edison a refusé de s'exprimer sur la question.

La société italienne dispose déjà de la structure et des procédures nécessaires pour que ses actions soient cotées en Bourse.

Lorsqu'il a pris le contrôle total d'Edison et l'a sorti de la cote en 2012, EDF a conservé les actions privilégiées d'Edison cotées à Milan. Il s'agit d'une catégorie spéciale d'actions qui offrent un dividende plus élevé que les actions ordinaires, mais qui ne confèrent pas à leurs détenteurs de droits de vote lors des assemblées d'actionnaires.

L'année dernière, Edison a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 milliards d'euros et un résultat d'exploitation de 1,7 milliard d'euros.

(Reportage Elvira Pollina et Francesca Landini à Milan, Forrest Crellin à Paris, avec la contribution d'Andres Gonzalez à Londres ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)