La cocaïne, premier marché des drogues illicites en valeur, devant le cannabis, selon une étude

Un douanier contrôle un paquet de cocaïne à l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, le 7 novembre 2022 ( AFP / Geoffroy Van der Hasselt )

Le trafic de cocaïne a généré le plus d'argent sur le marché des drogues illicites en France métropolitaine en 2023, avec un chiffre d'affaires moyen estimé à 3,1 milliards d'euros, devant le cannabis (2,7 milliards), stupéfiant bien plus consommé, selon une étude relayée lundi par l'OFDT.

Cette recherche, menée par deux professeurs de l'Université de Lille, Christian Ben Lakhdar et Sophie Massin, estime à 6,8 milliards d'euros le chiffre d'affaires global du marché des drogues illicites en France (hors outre-mer) en 2023, soit près du triple enregistré en 2010 (2,3 milliards).

Cette estimation moyenne, à 6,8 milliards d'euros, est comprise, comme toutes les autres valeurs de la recherche, entre une estimation basse, à 3,8 milliards d'euros et une estimation haute, à 9,7 milliards.

Principal enseignement de cette recherche relayée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) et financée par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca): la forte hausse du chiffre d'affaires du marché de la cocaïne. Entre 2010 et 2023, il est passé, en moyenne, de 902 millions à 3,1 milliards d'euros, devant le marché du cannabis, (de 1,1 milliard à 2,7 milliards).

"Le cannabis et la cocaïne génèrent à eux seuls environ 90% du total du chiffre d'affaires des drogues illicites en 2023", expliquent Christian Ben Lakhdar et Sophie Massin, dans cette note publiée par l'OFDT.

Entre 2010 et 2023, les quantités de cocaïne consommées ont triplé, selon l'estimation moyenne, de 15 tonnes à 47,1 tonnes, largement derrière le cannabis, premier marché en volume, avec une consommation passée de 224,5 tonnes à 397,4 tonnes (hors dons et autoculture).

L'évolution "du ratio prix-pureté" de la cocaïne "fait de cette substance un produit de plus en plus bon marché et donc accessible au plus grand nombre", alertent les auteurs.

"Ces estimations accréditent la forte explosion de la consommation des psychostimulants observées ces dernières années: en vingt ans, le nombre de personnes ayant expérimenté la cocaïne a été multiplié par quatre", a déclaré le Dr Nicolas Prisse, président de la Mildeca, cité dans le communiqué de presse.

"La spectaculaire progression du marché de la cocaïne, qui met à l'épreuve les forces de sécurité, la Justice, les professionnels de santé et tous nos territoires, souligne la nécessité de renforcer l'action publique, tant sur le volet de l'offre que de celui de la demande", a affirmé le Dr Prisse.

Autre source d'inquiétude mise en exergue par cette étude, la forte croissance du marché des autres psychostimulants, amphétamines et ecstasy/MDMA.

"Les quantités consommées d'ecstasy/MDMA sont estimées à 65,6 millions de comprimés en 2023" (11,3 millions en 2010)" et "le chiffre d'affaires de ce marché, "bien moins élevé que celui de la cocaïne", enregistre "la plus forte hausse de toutes les drogues en valeur, avec 637% de croissance entre 2010 et 2023".