30 octobre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF.PA : * EDF ET STANTARD CHARTERED BANQUE SIGNENT UNE LIGNE DE CRÉDIT DE 200 MILLIONS D'EUROS INDEXÉE SUR DES CRITÈRES ESG * LES LIGNES DE CRÉDIT RENOUVELABLES INDEXÉES SUR LES CRITÈRES ESG REPRÉSENTENT DÉSORMAIS PLUS DE 5,5 MILLIARDS D'EUROS, SOIT ENVIRON 52% DE TOUTES LES LIGNES DE CRÉDIT DU GROUPE EDF Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.28%