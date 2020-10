Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF dit vouloir être en mesure de présenter mi-2021 un nouveau modèle d'EPR Reuters • 15/10/2020 à 11:34









PARIS, 15 octobre (Reuters) - EDF EDF.PA veut être en mesure de présenter mi-2021 un nouveau modèle d'EPR et une offre pour le projet Sizewell C intégrant des gains de coûts et de temps par rapport aux chantiers existants, a dit le groupe jeudi lors d'un point sur l'avancement de son plan "excell" d'amélioration des performances de la filière nucléaire française. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -2.69%