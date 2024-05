Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: des prêts bancaires verts pour le parc français information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - EDF annonce la signature, avec plusieurs grandes banques internationales, de prêts bancaires verts dédiés au financement du parc nucléaire en France pour environ 5,8 milliards d'euros, des prêts ayant une maturité comprise entre trois et cinq ans.



Ces fonds seront dédiés au refinancement des investissements dans les réacteurs existants dans le cadre de l'extension de leur durée de vie. Par ailleurs, EDF a signé un prêt bancaire de 300 millions d'euros de maturité cinq ans pour financer ses besoins généraux.





