EDF confirme ses objectifs financiers annuels Reuters • 13/11/2020 à 07:46









13 novembre (Reuters) - Electricite de France SA EDF.PA : * INFORMATION FINANCIÈRE AU 30/09/2020 * ESTIMATION DE LA PRODUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE POUR 2020 RELEVÉE À 325-335 TWH * BAISSE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,8 % AU T3 ET POURSUITE DE LA CROISSANCE DES RENOUVELABLES * OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS CONFIRMÉS * CA 14,1 MDS€, - 1,8 % ORG. AU 3ÈME TRIMESTRE * OBJECTIFS 2020: EBITDA DE 15,2 - 15,7 MDS EUR * CRISE SANITAIRE AFFECTE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE POUR UN MONTANT ESTIMÉ À - 2,0 MILLIARD D'EUROS À FIN SEPTEMBRE 2020 * AMBITIONS 2020-22: RÉDUCTION DES CHARGES OPÉRATIONNELLES 500 MEUR ENTRE 2019 ET 2022 * LA PRODUCTION NUCLÉAIRE S'ÉTABLIT À 241,1 TWH, EN BAISSE DE 47,1 TWH PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS DE 2019 * AMBITIONS 2020-22: CESSIONS GROUPE 2020-2022 ENVIRON 3 MDS EUR * AMBITIONS 2020-22: ENDETTEMENT FINANCIER NET / EBITDA < 3X EN 2020, ENVIRON 3X EN 2021 ET EN 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Rédaction de Gdansk)

