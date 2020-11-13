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EDF confirme ses objectifs financiers annuels
Reuters13/11/2020 à 07:46

13 novembre (Reuters) - Electricite de France SA EDF.PA :

* INFORMATION FINANCIÈRE AU 30/09/2020

* ESTIMATION DE LA PRODUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE POUR 2020 RELEVÉE À 325-335 TWH

* BAISSE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,8 % AU T3 ET POURSUITE DE LA CROISSANCE DES RENOUVELABLES

* OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS CONFIRMÉS

* CA 14,1 MDS€, - 1,8 % ORG. AU 3ÈME TRIMESTRE

* OBJECTIFS 2020: EBITDA DE 15,2 - 15,7 MDS EUR

* CRISE SANITAIRE AFFECTE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE POUR UN MONTANT ESTIMÉ À - 2,0 MILLIARD D'EUROS À FIN SEPTEMBRE 2020

* AMBITIONS 2020-22: RÉDUCTION DES CHARGES OPÉRATIONNELLES 500 MEUR ENTRE 2019 ET 2022

* LA PRODUCTION NUCLÉAIRE S'ÉTABLIT À 241,1 TWH, EN BAISSE DE 47,1 TWH PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS DE 2019

* AMBITIONS 2020-22: CESSIONS GROUPE 2020-2022 ENVIRON 3 MDS EUR

* AMBITIONS 2020-22: ENDETTEMENT FINANCIER NET / EBITDA < 3X EN 2020, ENVIRON 3X EN 2021 ET EN 2022

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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