EDF confirme ses objectifs financiers annuels
Reuters•13/11/2020 à 07:46
13 novembre (Reuters) - Electricite de France SA EDF.PA :
* INFORMATION FINANCIÈRE AU 30/09/2020
* ESTIMATION DE LA PRODUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE POUR 2020 RELEVÉE À 325-335 TWH
* BAISSE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,8 % AU T3 ET POURSUITE DE LA CROISSANCE DES RENOUVELABLES
* OBJECTIFS FINANCIERS ANNUELS CONFIRMÉS
* CA 14,1 MDS€, - 1,8 % ORG. AU 3ÈME TRIMESTRE
* OBJECTIFS 2020: EBITDA DE 15,2 - 15,7 MDS EUR
* CRISE SANITAIRE AFFECTE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE POUR UN MONTANT ESTIMÉ À - 2,0 MILLIARD D'EUROS À FIN SEPTEMBRE 2020
* AMBITIONS 2020-22: RÉDUCTION DES CHARGES OPÉRATIONNELLES 500 MEUR ENTRE 2019 ET 2022
* LA PRODUCTION NUCLÉAIRE S'ÉTABLIT À 241,1 TWH, EN BAISSE DE 47,1 TWH PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS DE 2019
* AMBITIONS 2020-22: CESSIONS GROUPE 2020-2022 ENVIRON 3 MDS EUR
* AMBITIONS 2020-22: ENDETTEMENT FINANCIER NET / EBITDA < 3X EN 2020, ENVIRON 3X EN 2021 ET EN 2022
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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