Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF-Avis de l'ASN sur la prolongation du parc toujours vu fin 2020 Reuters • 28/04/2020 à 15:26









28 avril (Reuters) - Bernard Doroszczuk, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), a déclaré mardi lors d'une audition organisée par le Sénat : * L'ASN CONFIRME PRÉVOIR DE RENDRE UN AVIS GÉNÉRIQUE FIN 2020 SUR LA PROLONGATION DE L'EXPLOITATION DES RÉACTEURS DE 900 MW D'EDF. Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.37%