Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF ajuste le coût de son programme Grand Carénage à 49,4 milliards d'euros Reuters • 29/10/2020 à 08:35









29 octobre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF.PA : * AJUSTE LE COÛT DE SON PROGRAMME GRAND CARÉNAGE * AUJOURD'HUI AJUSTE LE COÛT DU PROGRAMME À 49,4 MILLIARDS D'EUROS * LE CALCUL DES COÛTS S'APPUIE SUR L'EXPÉRIENC DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE AINSI QUE SUR L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE ENTRE 2020 ET 2022 * LA NOUVELLE ESTIMATION DES COÛTS TIENT PRINCIPALEMENT COMPTE DES PREMIÈRES CONSTATATIONS SUR LES TRAVAUX À ÊTRE MENÉS DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE RÉVISION EN COURS RELATIF AU RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DE LA SÛRETÉ DES RÉACTEURS DE 900MW DU GROUPE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -1.05%