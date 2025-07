EDF: acquisition du projet Gate Burton Energy Park information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - EDF power solutions UK, anciennement EDF Renewables, annonce l'acquisition du projet Gate Burton Energy Park dans le Lincolnshire auprès de Low Carbon.



Gate Burton est un projet de 500 MW. Une fois opérationnel, le projet sera en mesure de fournir une capacité solaire suffisante pour alimenter environ 160 000 foyers.



Gate Burton rejoindra le portefeuille d'EDF power solutions UK, notamment Longfield dans l'Essex - qui a reçu l'autorisation en juin 2023 - ainsi que deux autres projets à grande échelle actuellement en cours de planification : Springwell Solar Farm dans le Lincolnshire et Rosefield Solar Farm dans le Buckinghamshire.



Matthew Boulton, directeur de l'énergie solaire pour EDF power solutions UK, a déclaré : ' C'est un excellent exemple de la façon dont nous développons l'énergie solaire et le stockage pour répondre aux besoins énergétiques futurs du Royaume-Uni, en créant des emplois, en soutenant les communautés locales et en fournissant une énergie propre et abordable '.





