Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred : vers un re-test imminent des 33,36E information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Edenred qui rechute au contact des 33,5E se dirige vers un re-test imminent des 33,36E du 23 et 25 septembre.

En cas d'enfoncement, le prochain objectif pourrait se situer vers 30,7E, le plancher annuel du 16 et 23 mars dernier.





Valeurs associées EDENRED 34,25 EUR Euronext Paris -1,07%