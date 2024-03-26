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Edenred va racheter l'activité Cartes Énergie d'IP
information fournie par Reuters26/03/2024 à 08:18

Edenred SE EDEN.PA :

* EDENRED ET IP GRUPPO API SIGNENT UN PARTENARIAT PERMETTANT À EDENRED D'ACQUÉRIR LA TOTALITÉ DE L'ACTIVITÉ « CARTES ÉNERGIE » D'IP

* LA TRANSACTION COMPREND ÉGALEMENT UN ACCORD À LONG TERME AVEC IP PORTANT SUR L'APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT

* L'ACTIVITÉ DE CARTES ÉNERGIE D'IP A GÉNÉRÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES OPÉRATIONNEL DE PLUS DE 30 MILLIONS D'EUROS EN 2023

* L'ACQUISITION DE SPIRII DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2024

* LA TRANSACTION SERA PAYÉE INTÉGRALEMENT EN NUMÉRAIRE ET AURA, DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE, UN EFFET RELUTIF SUR LE RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE D'EDENRED

* L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2024

Pour plus de détails, cliquez sur EDEN.PA

(Bureau de Gdansk)

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