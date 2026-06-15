Edenred signe un accord en vue d'acquérir The Mobility House Solutions

Edenred SE EDEN.PA :
* L'ACQUISITION DE MOBILITY HOUSE SOLUTIONS
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU T3 2026
Texte original [https://tinyurl.com/2vnz9evw] Pour plus de détails, cliquez sur EDEN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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