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Edenred : signal bullish au-delà de 21,7E
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 14:13

Edenred valide un signal bullish au-delà de la résistance des 21,7E (testée à de multiples reprises du 21 avril au 14 mai).

Le titre s'ouvre grande la route des 24,1E, l'ex-support majeur testé à 2 reprises mi-juin puis mi-août 2025.

L'objectif suivant sera le test des 26,2E, le zénith testé à de multiples reprises en intraday ou clôture du 22 au 31 octobre 2025.

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