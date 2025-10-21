Edenred s'associe à Visa dans un partenariat stratégique
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 09:10
Cette certification permet à Edenred d'émettre des moyens de paiement Visa sur ses différentes activités (avantages aux salariés, mobilité, gestion de flottes, et paiements B2B), renforçant ainsi l'avance technologique d'Edenred.
'L'intégration du réseau et des innovations de Visa au sein de notre plateforme PayTech nous permet de nous développer plus rapidement, d'offrir plus de choix et d'apporter une valeur inégalée à nos clients', explique Clément Le Chatelier, directeur produit chez Edenred.
Alors qu'Edenred et Visa ont déjà collaboré avec succès en Amérique latine et aux Etats-Unis, les premières solutions de paiement virtuel Edenred compatibles avec Visa seront déployées début 2026, et d'autres programmes seront lancés à travers l'Europe.
Valeurs associées
|23,8200 EUR
|Euronext Paris
|+14,35%
A lire aussi
-
Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi pour retrouver un garçon diabétique de 13 ans enlevé lundi soir dans un foyer de Haute-Vienne, et son père a été placé en garde à vue, selon une source proche du dossier. "Rayan, 13 ans, de type nord-africain, ... Lire la suite
-
La nouvelle mesure du "R-PASS", imposée à la fois aux entreprises locales et étrangères en raison, entrera en vigueur en 2027. Les contours de la taxe poids-lourds bientôt appliquée en Alsace se précisent. Les camions empruntant les grands axes routiers alsaciens ... Lire la suite
-
Repsol annonce la signature d'un accord inédit de 8 ans avec Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) pour la fourniture de carburants marins renouvelables au port de Barcelone. À partir de la saison 2026, le groupe livrera des biocarburants, puis du méthanol renouvelable ... Lire la suite
-
(AOF) - OVHcloud flanche de 15,42% à 9,465 euros après avoir dévoilé des prévisions de croissance plus faibles qu'attendu pour l'exercice 2025-2026. Le spécialiste européen du cloud anticipe un ralentissement de la croissance de ses revenus organiques, qui devrait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer