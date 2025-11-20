 Aller au contenu principal
Edenred s'associe à Tesla
20/11/2025

(AOF) - Edenred s'associe à Tesla pour intégrer le réseau de stations Tesla Supercharger à ses solutions de mobilité UTA eCharge et Ticket Fleet Pro Edenred, permettant ainsi aux opérateurs de flotte à travers l'Europe d'accéder à l'un des réseaux de recharge rapide les plus vastes et les plus fiables, tout en bénéficiant de l'approche 360° d'Edenred en matière d'électromobilité.

"Notre collaboration avec Tesla reflète une ambition commune : rendre la recharge électrique des flottes professionnelles simple, fiable et efficace à l'échelle européenne", a déclaré Diane Coliche, directrice générale Mobilité chez Edenred,

