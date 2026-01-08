Russie: Le chercheur français Laurent Vinatier libéré

Laurent Vinatier comparaît devant le tribunal de Moscou

Emprisonné en Russie depuis 2024, le chercheur français Laurent Vinatier a été remis en liberté, a annoncé ‍jeudi sur X le président français, Emmanuel Macron, confirmant des informations publiées plus tôt par plusieurs agences de presse russes.

"Notre compatriote Laurent Vinatier est libre et ‌de retour en France. Je partage le soulagement de sa famille et de ses proches. Ma gratitude à nos agents diplomatiques pour leur mobilisation", ​a écrit le chef de l'Etat.

Citant le service russe de sécurité intérieure (FSB), ⁠l'agence Tass avait annoncé auparavant la remise en liberté de Laurent Vinatier, 49 ans, en contrepartie de la libération d'un ressortissant ⁠russe détenu en France.

Selon ‍l'agence RIA, il a été gracié par le président ⁠russe, Vladimir Poutine.

La grâce présidentielle a été annoncée après la libération par la France du basketteur Daniil Kasatkin, arrêté en juin dernier à la demande de ​la justice américaine qui l'accuse d'être impliqué dans des cyberattaques.

Arrêté en juin 2024, Laurent Vinatier a été condamné à trois ans de prison en octobre de ⁠la même année pour ne pas s'être enregistré comme "agent de l'étranger". ​Il était en outre visé depuis août dernier par une ​nouvelle accusation d'espionnage.

Lors ​de sa conférence de presse annuelle le 19 décembre dernier, le président Vladimir ​Poutine avait déclaré ne rien connaître du ⁠dossier et promis de se pencher sur le cas du chercheur, en réponse à une question d'un journaliste de TF1-LCI.

Ce dernier a été contacté quelques jours plus tard par le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov qui l'a informé sans autres ‌détails d'une proposition faite à Paris.

Le président Emmanuel Macron a rejeté en juillet 2024 les accusations d'espionnage formulées à l'encontre du chercheur par les autorités russes, dénonçant une campagne d'"intoxication" de Moscou en parallèle à la guerre en Ukraine.

(Rédigé par Marina Bobrova et Lucy Papachristou, version française Blandine Hénault et Nicolas Delame, ‌édité par Kate Entringer)