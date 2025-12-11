 Aller au contenu principal
Edenred s'associe à Daimler Truck pour développer les recharges électriques
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 12:48

Edenred s'associe à Daimler Truck pour renforcer le développement des infrastructures de recharge électrique en Europe.

Grâce à sa plateforme d'électromobilité, Spirii (filiale d'Edenred) fournira le socle logiciel de TruckCharge, le futur réseau semi-public annoncé par Daimler Truck au début de l'année 2025.

En parallèle, Edenred permet aux camions électriques Mercedes Benz d'accéder au vaste réseau public de recharge UTA Edenred via la carte de recharge Mercedes ServiceCard.

Avec le lancement du réseau TruckCharge, Daimler Truck souhaite proposer le principal réseau de recharge dédié au transport routier par poids lourds en Europe.

Valeurs associées

EDENRED
18,3500 EUR Euronext Paris +1,33%
