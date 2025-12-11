Edenred s'associe à Daimler Truck pour développer les recharges électriques
Grâce à sa plateforme d'électromobilité, Spirii (filiale d'Edenred) fournira le socle logiciel de TruckCharge, le futur réseau semi-public annoncé par Daimler Truck au début de l'année 2025.
En parallèle, Edenred permet aux camions électriques Mercedes Benz d'accéder au vaste réseau public de recharge UTA Edenred via la carte de recharge Mercedes ServiceCard.
Avec le lancement du réseau TruckCharge, Daimler Truck souhaite proposer le principal réseau de recharge dédié au transport routier par poids lourds en Europe.
|18,3500 EUR
|Euronext Paris
|+1,33%
