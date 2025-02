Edenred : repart à l'assaut des 33,2/33,3E information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 13:40









(CercleFinance.com) - Edenred repart à l'assaut des 33,2E, le zénith du 30 janvier.

Cette résistance coïncide avec l'ex-plancher des 33,3E du 23 septembre au 21 octobre 2024, la suivante correspond au comblement du 'gap' des 33,8E du 23 octobre dernier.

En cas de double-top, les prochains points d'appui se situent à 30,4E et 29,60E (niveaux traversés par l'oblique court terme).









Valeurs associées EDENRED 33,07 EUR Euronext Paris +3,93%