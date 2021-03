EDENRED : Renouvellements et nominations au sein du Conseil d'administration d'Edenred, proposés à l'Assemblée générale du 11 mai 2021

Communiqué de presse

29 mars 2021

Renouvellements et nominations au sein du Conseil d'administration d'Edenred, proposés à l'Assemblée générale du 11 mai 2021

Sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, le Conseil d'administration d'Edenred a arrêté les propositions de renouvellements et de nominations d'administrateurs qui seront soumis à l'Assemblée générale de la société, prévu le 11 mai 2021.

Les renouvellements des mandats d'administrateur de Mesdames Sylvia Coutinho et Françoise Gri seront proposés pour une durée de quatre ans. Il sera également proposé la nomination de Mesdames Angeles Garcia-Poveda et Monica Mondardini et de Monsieur Philippe Vallée, pour une durée de quatre ans.

Le processus de recherche des candidats a été lancé sur le fondement de critères d'expériences, de compétences, et d'expertises individuelles, tels que définis par le Comité des rémunérations et des nominations et par le Conseil d'administration. Le Conseil s'est également assuré du maintien de l'équilibre de sa composition, aussi bien en termes de parité que d'expérience internationale.

Madame Françoise Gri, administratrice indépendante depuis 2010, Administratrice référente et Vice-Présidente du Conseil d'administration, Présidente du Comité des rémunérations et des nominations, sera proposée pour un nouveau mandat. Madame Françoise Gri, de nationalité française, apporte notamment au Conseil son expertise dans les domaines de la relation B2B2C, du digital, du management et de la stratégie. Son expérience au sein du Conseil d'administration, et son rôle de Vice-Présidente, lui permettent d'appréhender les différents enjeux du Groupe en capitalisant sur sa connaissance de l'actionnariat de la Société.

Madame Sylvia Coutinho, administratrice indépendante depuis 2016, membre du Comité des rémunérations et des nominations, sera proposée pour un nouveau mandat. Madame Sylvia Coutinho, de nationalité brésilienne, apporte notamment au Conseil son expertise dans les domaines financiers et de la responsabilité sociale et environnementale. En particulier, Madame Sylvia Coutinho dispose d'une compréhension fine de la gestion d'actifs, utile pour le Groupe qui génère structurellement un fonds de roulement négatif. Par ailleurs, Madame Sylvia Coutinho met à profit du Conseil son expérience internationale, et sa connaissance approfondie du marché brésilien, géographie clé pour le Groupe.

Madame Angeles Garcia-Poveda, sera proposée pour un mandat d'administrateur indépendant. Madame Angeles Garcia Poveda, de nationalité espagnole, a développé des compétences en stratégie et de gestion des talents, notamment au sein du BCG (1993-2008), et dans les domaines du capital humain, du conseil en gouvernance et de management chez Spencer Stuart (depuis 2008), où elle a dirigé la région EMEA. Madame Angeles Garcia Poveda possède par ailleurs une expérience de gouvernance de société cotée en tant que Présidente du Conseil d'administration et membre du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale de Legrand.

Madame Monica Mondardini, sera proposée pour un mandat d'administrateur indépendant. Madame Monica Mondardini, de nationalité italienne, a occupé plusieurs fonctions de management international dans le secteur de l'édition (Hachette), puis dans l'assurance (Generali) ; secteurs ayant connu une digitalisation marquée. Madame Monica Mondardini dispose également d'une expérience en matière de gouvernance, en tant qu'administratrice déléguée de GEDI Gruppo Editoriale (2009-2018), administratrice de CIR S.p.A., holding industriel de premier plan coté à Milan, et administratrice du Crédit Agricole (2010-2021) où elle préside le Comité des nominations et de la gouvernance.

Monsieur Philippe Vallée, sera proposé pour un mandat d'administrateur indépendant.

Monsieur Philippe Vallée, de nationalité française, dispose de compétences reconnues dans les domaines du management international, du digital, du paiement et de la sécurité informatique, développées tout au long de sa carrière débutée chez Matra. Il a ensuite occupé différentes fonctions au sein de Gemplus, puis de Gemalto à compter de 2006, dont il a assuré la direction générale entre 2016 et 2019. Monsieur Philippe Vallée exerce aujourd'hui les fonctions de Vice-Président Exécutif Identité & Sécurité Numériques chez Thales.

Par ailleurs, le mandat d'administrateur indépendant depuis 2010 de Madame Anne Bouverot, membre du Comité des engagements, arrivera à échéance lors de l'Assemblée générale du 11 mai 2021. Madame Anne Bouverot avait fait part au Conseil d'administration de son souhait de ne pas renouveler son mandat. Le Conseil d'administration l'a remerciée chaleureusement pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil et des Comités du Conseil dont elle a été membre depuis 2010.

Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil d'administration sera composé de 14 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comportera cinq femmes nommées par l'Assemblée générale (soit 41,6% de ses membres nommés par les actionnaires) et le taux d'administrateurs indépendants sera de plus de 91% (11/12) selon le mode de calcul du Code AFEP-MEDEF qui exclut les administrateurs représentant les salariés.

??

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d'utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (comme les titres restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des utilisateurs, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale. Elles favorisent également l'accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l'environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de près de 30 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

??

