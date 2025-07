Edenred réitère ses objectifs annuels

(AOF) - Edenred a confirmé ses objectifs annuels après avoir publié des résultats globalement conformes aux attentes au premier semestre. Le bénéfice net d'Edenred s'est établi à 235 millions d'euros au premier semestre, soit le même niveau qu'un an plus tôt. Le bénéfice ajusté, qui exclut certains éléments non récurrents, s'est inscrit à 279 millions d'euros, contre 268 millions d'euros au premier semestre 2024. L'Ebitda a quant à lui progressé de 9,6%, à 654 millions d'euros (contre 636 millions d'euros de consensus), faisant ressortir une marge d'Ebitda de 45,1%, en hausse de 2,3 points.

Le revenu total, qui inclut le chiffre d'affaires opérationnel et des revenus annexes tirés du placement de la trésorerie, a atteint 1,45 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 4% en données publiées et en ligne avec les attentes des analystes.

"Edenred enregistre une nouvelle croissance soutenue de ses revenus. Notre activité est notamment tirée par de solides performances en Amérique latine et par la progression rapide de nos solutions Beyond, qu'elles soient dédiées à l'engagement des salariés ou à la mobilité professionnelle", a commenté Bertrand Dumazy, le président-directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Côté perspectives, le groupe vise une hausse d'au moins 10% de son Ebitda, en données comparables, en 2025.

Il anticipe également un taux de conversion de l'Ebitda en free cash flow supérieur à 70%. Ces objectifs tiennent compte de la mise en place d'un plafonnement des commissions en Italie à compter du troisième trimestre, qui devrait avoir un impact de 60 millions d'euros sur l'Ebitda du groupe cette année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial des titres de services avec un volume d’affaires de 41 Mds€, né en 1962 ;

- Revenus de 2,9 Mds€ réalisés à 65 % dans le métier historique des avantages aux salariés (tickets restaurant, chèques vacances…), à 24 %dans les solutions de mobilité professionnelle et à 11 % dans la motivation & solutions complémentaires (chèques-cadeaux, vouchers, programmes sociaux…) ;

- Positionnement fort en Amérique latine -Argentine, Brésil, Chili-avec 29 % des facturations, l’Europe représentant 60 % du chiffre d’affaires ;

- Ambition au service de 3 priorités ;

- scale the core : accentuer la croissance sur les métiers historiques,

- extend beyond : déployer rapidement les nouveaux services de motivité et solutions,

- expand in new business :

- Capital ouvert, Bertrand Dumazy étant président-directeur général du conseil de 12 administrateurs, Dominique d’Hinnin vice-président, Virginie Duperat-Vergne prenant le poste de directrice générale Finance en juin 2025.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Beyond » de lancement d’offres numériques au-delà des cœurs de métier :

- approche décentralisée (+ 250 programmes de paiements dans 45 pays),

- pragmatisme commercial (être à la fois tiers distributeur et distribué par des partenaires) avec focus sur les PME, le passage aux chèques-repas numériques améliorant les marges,

- maintien de l’avance technologique autour de la plateforme digitale d’intermédiation & de paiement et monétisation des données,

- renforcement des économies de coûts, plans de relance spécifiques pour les solutions cadeaux et les solutions de motivation, nouveau management pour la division aux Etats-Unis,

- rationalisation du portefeuille d’activités :

- par acquisitions dans les solutions (mobilité B2B en Italie, Beyond Food au Brésil, et Beyond Fuel en Europe) et par partenariats, tel celui avec Daimler Truck,

- par cessions : sortie progressive de l’activité B2C auprès des fintech, revue des contrats avec programmes sociaux publics, en repli en Europe, renforcés au Brésil,

- Stratégie environnementale visant, pour les 3 scopes d’activité, le net zéro carbone en 2050 :

- via l’efficacité énergétique pour les systèmes d’information et les immeubles, le recours aux énergies renouvelables, le recyclage des déchets et la biodiversité,

- emprunts « verts » et critères ESG intégrés dans les attributions gratuites d’actions,

- Croissance future alimentée par le leader mondial britannique Reward Gateway, acquis en 2023, historiquement présent en Australie et Etats-Unis : après le déploiement de la plateforme en France, Italie et Belgique, pénétration, d’ici fin 2025, en Espagne, Allemagne et Roumanie ;

- Dans un environnement de taux favorable, situation financière très solide renforcée par l’autofinancement libre, de 881 M€ et la diminution de la dette ramenée à 1,8 Md€.

Défis

- 3 éléments-clé dans l’appréciation de la société : l’évolution du volume d’émission (valeur faciale des titres et chèques émis), la situation économique au Brésil, pays 1 er contributeur au bénéfice opérationnel, et l’évolution de l’emploi salarié ;

- Valorisation boursière aux plus bas depuis 6 ans en raison des incertitudes politiques :

- Italie : plafonnement des commissions des titres-restaurants payés par les commerçants à partir du 3 ème trimestre,

- Brésil (estimation de 1/5 èmes des revenus opérationnels) : risque de remise en cause du statut de distributeur de systèmes de paiement ;

- Après une progression de 6,7 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre,,objectif 2025 confirmés: « trajectoire de croissance sous-jacente forte » dans tous les métiers, dopée par les acquisitions, et croissance supérieure à 10 % du résultat d’exploitation ;

- Ambitions 2030 d’un doublement des revenus à plus de 5 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 1,21 € et programme d’actions de 300 M€ étalé jusqu’à novembre 2027.