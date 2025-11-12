Edenred redoute un changement réglementaire au Brésil et chute en Bourse

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Edenred , société qui commercialise les Ticket Restaurant, chute de plus de 7% mercredi à la Bourse de Paris après l'annonce par le groupe d'un changement réglementaire défavorable au Brésil, pays qui représente près de 10% de son activité.

Le titre du groupe perdait 7,24% à 19,66 euros vers 09H40 à la Bourse de Paris, peu après avoir dégringolé de plus 10%, dans un marché en petite hausse.

Le groupe a annoncé dans un communiqué mercredi redouter une baisse "comprise entre 8% et 12%" de son Ebitda organique (excédent brut d'exploitation, indicateur de rentabilité) en 2026, contre une hausse de 2 à 4% prévue précédemment, sur fond de publication imminente par le gouvernement brésilien d'un décret concernant le "dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation" du pays.

Le décret "porte notamment sur le taux de commission marchands", appliqué aux restaurateurs par les émetteurs de titres comme Edenred, et les "délais de remboursement" aux commerçants, ajoute le communiqué, sans plus de détails.

Selon les analystes de Jefferies, le décret prévoit notamment un "plafonnement du taux de commission (...) à 3,6%, contre un taux jusqu'ici non limité" et une "réduction du délai de remboursement à 15 jours (contre 30 actuellement)".

L'entreprise dit préparer des recours contre ce décret, précisant qu'ils "pourraient être suspensifs".

L'activité de titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil a représenté 9,5% du chiffre d’affaires opérationnel mondial d'Edenred en 2024.