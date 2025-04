Edenred: rebondit sur 25,6E, soulève la résistance des 28,2E information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 13:04









(CercleFinance.com) - Edenred rebondit sur 25,6E et soulève la résistance des 28,2E pour tester 28,5E (50% de retracement de sa récente chute verticale du 24 au 28 avril.

Le prochain objectif pourrait se situer vers 30E.





Valeurs associées EDENRED 28,300 EUR Euronext Paris +8,51%