Edenred procède à une annulation d'actions
Ces actions ont été rachetées entre le 23 juin et le 10 décembre (inclus), dans le cadre de l'opération de rachat d'actions annoncée le 8 mars 2024. A l'issue de cette annulation d'actions, son capital social est divisé en 236 974 583 actions.
Valeurs associées
|19,0250 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
