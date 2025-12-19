 Aller au contenu principal
Edenred procède à une annulation d'actions
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 09:57

Edenred indique que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de procéder, avec effet au 18 décembre (post bourse), à la réduction du capital social par voie d'annulation de 2 916 481 actions autodétenues représentant 1,22% du capital social.

Ces actions ont été rachetées entre le 23 juin et le 10 décembre (inclus), dans le cadre de l'opération de rachat d'actions annoncée le 8 mars 2024. A l'issue de cette annulation d'actions, son capital social est divisé en 236 974 583 actions.

