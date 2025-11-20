 Aller au contenu principal
Edenred permet à Tesla d'intégrer son réseau de recharge rapide en Europe
20/11/2025

Edenred EDEN.PA a annoncé jeudi s'associer avec Tesla TSLA.O visant à intégrer les véhicules du constructeur américain à son réseau de recharge rapide pour les flottes électriques et hybrides en Europe.

"Notre collaboration avec Tesla reflète une ambition commune : rendre la recharge électrique des flottes professionnelles simple, fiable et efficace à l’échelle européenne", a affirmé Diane Coliche, directrice générale Mobilité chez Edenred, dans un communiqué.

Les utilisateurs d'Edenred au travers de UTA eCharge en Europe et de Ticket Fleet Pro en France peuvent désormais accéder à plus de 20.000 Superchargeurs Tesla répartis sur plus de 1.500 sites en Europe, selon un communiqué, ajoutant que ls puissances de charge vont jusqu'à 250 kilowatts-heure.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

