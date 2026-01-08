Cote de confiance : Sébastiance Lecornu tire son épingle du jeu malgré l'absence de budget

Le Premier ministre bénéficie notamment d'un fort soutien au sein de l'électorat d'Emmanuel Macron.

Sebastien Lecornu, à Paris, le 5 janvier 2026 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La cote de confiance du Premier ministre Sébastien Lecornu a progressé de quatre points en un mois et atteint 24%, contre 16% pour Emmanuel Macron, selon un sondage mensuel Elabe pour Les Echos , publié jeudi 8 janvier. Malgré l'absence de vote sur le budget de l'Etat pour 2026, près d'un quart des Français interrogés ont déclaré lui faire confiance pour affronter efficacement les problème du pays. Le Premier ministre, nommé en octobre, a réussi mi-décembre à faire adopter le projet de financement de la Sécurité sociale sans recourir au 49.3. Un an plus tôt, c'est sur ce même texte qu'avait chuté le gouvernement de Michel Barnier.

Sébastien Lecornu bénéficie surtout d'un fort soutien au sein de l'électorat présidentiel. Plus de 60% des électeurs d'Emmanuel Macron ont déclaré lui faire confiance - en hausse de 14 points sur un mois - soit un niveau bien supérieur à celui accordé au chef de l'Etat (48%). Le Premier ministre a particulièrement progressé chez les retraités (33%, soit six points de plus). Du fait de la non-adoption du budget avant le 31 décembre, l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient ces derniers sera maintenu en 2026.

La cote de confiance d'Emmanuel Macron a elle reculé de deux points en un mois pour s'établir à 16% - son deuxième niveau le plus bas depuis 2017, selon Elabe. 79% des Français déclarent ne pas lui faire confiance, dont 54% "pas du tout" confiance. En octobre 2025, la cote du président avait atteint 14% selon le même institut, égalant le record d'impopularité de François Hollande.

Philippe-Attal : duel dans le "bloc central"

Hors exécutif, Jordan Bardella et Marine Le Pen restent les personnalités politiques avec l'image la plus positive auprès des Français interrogés (39% et 34% respectivement). Chez les électeurs macronistes, le candidat à la présidentielle Edouard Philippe et son probable concurrent Gabriel Attal sont ex-aequo en tête du classement, à 65%. De même pour François Hollande et François Ruffin, tous deux à 45% d'image positive chez les électeurs de gauche et des écologistes, selon Elabe.

L'enquête a été réalisée en ligne du 6 au 7 janvier auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif des résidents de France hexagonale âgés de 18 ans ou plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.