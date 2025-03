Edenred: nouvelle directrice générale finance information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Edenred annonce la nomination de Virginie Duperat-Vergne en qualité de directrice générale finance du groupe, et à ce titre, de membre du comité exécutif. Elle prendra ses fonctions le 2 juin et sera rattachée au PDG Bertrand Dumazy.



Elle succèdera à Julien Tanguy qui quittera son poste le 28 mars pour prendre la direction générale d'une société française. Elle aura un rôle clé dans le pilotage de la performance d'Edenred, en particulier dans le suivi du plan d'efficacité opérationnelle.



Depuis 2020, Virginie Duperat-Vergne est directrice financière d'Arcadis, société d'ingénierie et de conseil basée à Amsterdam. Elle a, par ailleurs, été présidente du comité d'audit au sein du conseil d'administration d'EliorGroup entre 2018 et 2024.





