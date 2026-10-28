information fournie par Reuters • 28/10/2026 à 08:16

Edenred lève €800 mlns dans le cadre d'une émission obligataire à deux tranches

Edenred SE EDEN.PA :

* EDENRED LÈVE AVEC SUCCÈS EUR 800 MLNS DANS LE CADRE D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE À DEUX TRANCHES

* EMPRUNT OBLIGATAIRE À TAUX VARIABLE DE EUR 300 MLNS D'UNE MATURITÉ DE 2 ANS

* EMPRUNT OBLIGATAIRE À TAUX FIXE DE EUR 500 MLNS D'UNE MATURITÉ DE 7,25 ANS ASSORTIE D'UN COUPON ANNUEL DE 4,75 %

Texte original https://tinyurl.com/2nmddh6h

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(Rédaction de Gdansk)