Edenred lève €800 mlns dans le cadre d'une émission obligataire à deux tranches

Edenred SE EDEN.PA :
* EDENRED LÈVE AVEC SUCCÈS EUR 800 MLNS DANS LE CADRE D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE À DEUX TRANCHES
* EMPRUNT OBLIGATAIRE À TAUX VARIABLE DE EUR 300 MLNS D'UNE MATURITÉ DE 2 ANS
* EMPRUNT OBLIGATAIRE À TAUX FIXE DE EUR 500 MLNS D'UNE MATURITÉ DE 7,25 ANS ASSORTIE D'UN COUPON ANNUEL DE 4,75 %
Texte original https://tinyurl.com/2nmddh6h
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(Rédaction de Gdansk)
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