Edenred: le titre recule, Barclays se montre plus prudent information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Edenred accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 lundi matin, victime d'une dégradation de Barclays qui dit se montrer plus prudent sur le spécialiste des services prépayés aux entreprises.



Dans une note diffusée dans la matinée, la banque d'affaires britannique estime que l'émetteur de tickets-restaurant va devoir traverser un redressement qui s'annonce compliqué.



'Nous pensons que le groupe est sur le point d'entrer dans une période d'ajustements réglementaires et de difficultés économiques susceptibles de peser sur sa croissance de moyen terme', prévient Barclays.



L'établissement londonien ramène en conséquence sa recommandation sur la valeur de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours réduit de 61 à 36 euros.



'Le titre peut sembler bon marché, mais le profil risque/rendement est bien équilibré aux niveaux actuels', souligne-t-il.



Suite à cette dégradation, l'action Edenred perdait 1,6% lundi en fin de matinée, à comparer avec une baisse de 0,8% pour le CAC.





Valeurs associées EDENRED 31,98 EUR Euronext Paris -0,44%