Edenred : l'Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 adopte l'ensemble des résolutions

L'Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 adopte l'ensemble des résolutions



L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Edenred s'est tenue ce jour au siège social d'Edenred, sous la présidence de Bertrand Dumazy, Président-directeur général, et exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, compte-tenu de l'épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Grâce au dispositif de participation préalable à distance, le quorum s'est établi à 79.57%.

L'Assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration, notamment :

la distribution d'un dividende de 0,70 euro par action au titre de l'exercice 2019, assortie d'une option de paiement en actions nouvelles pour l'intégralité du dividende 1 . Il sera détaché le 13 mai 2020. L'option de paiement en actions pourra être exercée du 15 mai au 29 mai 2020 inclus. Les actionnaires n'ayant pas exercé leur option au plus tard le 29 mai 2020 inclus percevront le dividende intégralement en espèces. Le paiement du dividende interviendra à compter du 5 juin 2020 ;

la nomination d'Alexandre de Juniac en qualité d'administrateur ;

le renouvellement des mandats de Jean-Paul Bailly et Dominique D'Hinnin en qualité d'administrateurs.

Ainsi, le Conseil d'administration d'Edenred se compose désormais de 11 membres et respecte les ratios de parité et d'indépendance au regard du code AFEP/MEDEF. Les administrateurs dont le nom est suivi d'un astérisque (*) sont indépendants :

Jean-Paul Bailly*

Anne Bouverot*

Sylvia Coutinho*

Dominique D'Hinnin*

Alexandre de Juniac*

Bertrand Dumazy, Président-directeur général

Gabriele Galateri di Genola*

Maëlle Gavet*

Françoise Gri*, administratrice référente et Vice-Présidente du Conseil d'administration

Jean-Bernard Hamel, administrateur représentant les salariés

Jean-Romain Lhomme*

Un groupe engagé aux côtés des acteurs du monde du travail face à l'épidémie de Covid-19

Face aux impacts de l'épidémie de Covid-19 dans les 46 pays où opère le Groupe, les 10 000 collaborateurs d'Edenred sont mobilisés autour de 5 priorités :

Protéger la santé des employés du Groupe avec la mise en place du télétravail pour 95% d'entre eux, rendue possible grâce aux investissements significatifs en outils digitaux réalisés ces dernières années ;

Garantir une excellente continuité et qualité de services pour 850 000 clients, 50 millions d'utilisateurs et 2 millions de commerçants partenaires, grâce à une plateforme technologique de premier plan, un volume d'affaires digitalisé à hauteur de plus de 83%, et des connexions établies avec une cinquantaine des plus importantes plateformes de livraison de repas ;

Concevoir de manière rapide et agile de nouvelles solutions digitales permettant d'organiser la distribution d'argent fléché (à usage spécifique) pour couvrir des besoins fondamentaux (Eat, Move, Care, Pay), en réponse à la demande urgente de certaines entreprises et gouvernements ;

Limiter les conséquences de cette crise sur les résultats d'Edenred en lançant un plan d'économies de coûts à hauteur de 100 millions d'euros en 2020, et en abaissant le montant des investissements prévus cette année sans compromettre les capacités d'innovation technologique et de développement du Groupe ;

Aider l'écosytème d'Edenred à lutter contre les conséquences de l'épidémie de Covid-19, aux moyens d'initiatives locales et du plan de solidarité « More than Ever », . Ce plan de solidarité par lequel le Groupe s'engage à allouer jusqu'à 15 millions d'euros est notamment abondé par : la réduction de 20% du dividende initialement proposé au titre de l'exercice 2019, ainsi ramené à 0,70 euro par action ; la réduction de la rémunération du Président-directeur général, en conformité avec les recommandations de l'Afep ; la réduction de la rémunération des membres du Comité exécutif du Groupe et du Conseil d'administration.



Un groupe résilient

Plateforme digitale de services et de paiements accompagnant au quotidien les acteurs du monde du travail, Edenred dispose de fondamentaux solides pour traverser de façon résiliente la période de difficultés liées au Covid-19 et créer de nouvelles opportunités nées de cette crise :

Un profil de forte croissance et une situation financière solide

Des offres tournées vers des besoins essentiels (Eat, Move, Care, Pay)

Une position de leader sur des marchés largement sous-pénétrés dans 46 pays

Une organisation multilocale et agile,

Un offre digitale innovante dédiée à la conception de solutions de paiement fléché.

La retransmission de l'Assemblée générale, ainsi que le résultat détaillé des votes, sont disponibles sur le site internet d'Edenred ( www.edenred.com , rubrique Investisseurs/Actionnaires, sous-rubrique Assemblée Générale). Un compte-rendu sera prochainement mis en ligne.

Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de 31 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.

Pour plus d'informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.

