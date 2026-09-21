Edenred insensible à un relèvement d'objectif chez Morgan Stanley

Morgan Stanley a relevé lundi son objectif de cours sur Edenred à 35 euros, contre 34 euros précédemment, tout en maintenant sa recommandation "surpondérer" sur le titre du spécialiste des avantages aux salariés et de la mobilité professionnelle.

Dans une note publiée en amont de la publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre, prévue le 21 octobre, l'intermédiaire financier indique avoir ajusté à la baisse ses prévisions de résultats pour la période 2026-2028 afin d'intégrer deux développements récents.

Il s'agit d'une part, d'un effet de périmètre négatif lié à la finalisation de la transaction Edenred Pay North America, sa filiale américaine de paiement B2B et d'automatisation du traitement des factures, et de l'autre d'un effet de change dû à la remontée de l'euro.

Conséquence de ces ajustements, Morgan Stanley abaisse de près de 2% ses estimations de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel courant (Ebitda) pour la période 2026-2028, avec un impact sur le bénéfice net par action (BPA) plus limité qui s'établit à -1,5% en moyenne.

Prévisions alignées sur les objectifs du groupe

Pour l'exercice 2026, la banque d'affaires attend désormais un Ebitda de 1 251 millions d'euros, soit une décroissance organique de 8%, une prévision qui s'inscrit dans la fourchette cible fournie par la direction d'Edenred (1 230 à 1 270 millions d'euros, soit un repli compris entre 7% et 10%)

Malgré cette légère révision à la baisse des agrégats financiers, l'objectif de cours est relevé en raison d'un décalage temporel du modèle de valorisation (roll forward), tout comme sa valeur en cas de scénario favorable (bull case) qui passe de 56 à 59 euros tandis que sa valeur en cas de scénario défavorable (bear case) remonte de 17 à 18 euros.

A la Bourse de Paris, l'action Edenred était peu sensible à ces arguments lundi, accusant un repli de 1,5% à moins de 28 euros à la mi-journée.