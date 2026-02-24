 Aller au contenu principal
Edenred : 'gap' au-dessus de 18,42E, franchit aussi les 19,2E
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:33

Edenred ouvre un gros "gap" au-dessus de 18,42E et franchit aussi la résistance des 19,2E des 7 et 22 janvier : le titre s'échappe ainsi "par le haut" de son canal de consolidation latérale de base 17,1E.
Edenred déborde dans la foulée la MM100 (19,5E), puis les 19,8E (ex-plancher des 12 et 26 septembre puis 15 octobre) et s'ouvre le chemin des 21,3E.

