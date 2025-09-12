Edenred et Pluxee de nouveau sous tension

(AOF) - Edenred (-7,76% à 20,57 euros) ferme la marche de l'indice CAC 40 alors que Pluxee (-6,25% à 14,99 euros) est installé à l'avant-dernier rang de l'indice SBF 120. Selon Les Echos, la version du budget laissée sur le bureau du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu par son prédécesseur comporterait un nouveau prélèvement de 8% sur les avantages aux salariés (titres-restaurants, chèques vacances...)
Si cette mesure permettrait de récupérer un milliard d'euros au bénéfice du financement de la sécurité sociale, elle desservirait Edenred et ses rivaux, car les entreprises se montreraient moins généreuses en avantages sociaux.
Edenred et Pluxee avaient déjà été en grande difficulté en début de semaine en raison du vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée nationale, qui pourrait retarder la réforme des titres restaurant, et du lancement d'une enquête de la part de l'Autorité de la concurrence turque.
