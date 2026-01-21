 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Edenred et Pluxee brillent sur fond d'une suspension temporaire de la réforme des titres-restaurant au Brésil
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 14:32

Edenred ( 7,97%, à 18,56EUR) et Pluxee ( 6,96%, à 11,99EUR) se distinguent dans le haut du palmarès de l'indice SBF 120 après une information de Bloomberg selon laquelle un juge du tribunal fédéral de São Paulo a prononcé une injonction suspendant l'application du nouveau décret du gouvernement brésilien visant à réguler le marché des titres-restaurant, concernant Ticket SA (filiale d'Edenred).

Si cette injonction provisoire constitue une victoire pour Edenred, Jefferies considère que le gouvernement devrait faire appel devant une juridiction régionale supérieure, voire devant la Cour suprême.


Kepler Chevreux réduit sa cible

Concernant Edenred, Kepler Cheuvreux a ajusté ses prévisions afin d'intégrer un impact négatif sur l'EBITDA au Brésil. Désormais, "nos estimations intègrent une baisse de l'EBITDA de 13% en 2026, avant une amélioration en 2027. Nous ne prévoyons pas de dégradation des fondamentaux de croissance du secteur (comme indiqué dans notre note post-CMD publiée mi-novembre) et n'anticipons pas d'autres changements réglementaires à ce stade", souligne le bureau d'études qui a maintenu sa recommandation à l'Achat sur le dossier tout en réduisant son objectif de cours de 40 à 28EUR.

S'agissant de Pluxee, le bureau d'études a également réduit la cible, de 28 à 18EUR. "Nous abaissons notre objectif de cours et confirmons notre recommandation d'Achat car nous n'anticipons pas d'impact réglementaire additionnel. Pluxee dispose de marges de manoeuvre pour préserver sa marge d'EBITDA au Brésil. Aussi ,la valorisation actuelle ne reflète pas le profil de croissance de Pluxee (croissance sous-jacente des résultats)", explique-t-il.

Valeurs associées

EDENRED
18,550 EUR Euronext Paris +7,88%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street jauge les propos de Trump sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite

  • Plénière du Parlement européen sur l'intégrité territoriale et la souveraineté du Groenland et du Royaume du Danemark, à Strasbourg
    Le Parlement européen vote en faveur d'un recours juridique contre l'accord UE-Mercosur
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:56 

    par Philip Blenkinsop Les députés européens se sont prononcés mercredi, à l'issue d'un vote serré, en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (UE) concernant l'accord commercial signé entre le bloc et les pays ‍du Mercosur. Les eurodéputés ... Lire la suite

  • 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
    Trump dit avoir menacé Macron de nouvelles surtaxes en raison du prix des médicaments
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:56 

    Donald Trump a ‌déclaré mercredi, dans ​un discours ⁠prononcé au Forum économique ⁠mondial ‍de ⁠Davos, avoir menacé le ​président français Emmanuel ⁠Macron ​de droits de ​douane ​supplémentaires, évoquant ​des ⁠négociations sur le prix ‌des médicaments. (Version ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank