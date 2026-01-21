Edenred et Pluxee brillent sur fond d'une suspension temporaire de la réforme des titres-restaurant au Brésil
Si cette injonction provisoire constitue une victoire pour Edenred, Jefferies considère que le gouvernement devrait faire appel devant une juridiction régionale supérieure, voire devant la Cour suprême.
Kepler Chevreux réduit sa cible
Concernant Edenred, Kepler Cheuvreux a ajusté ses prévisions afin d'intégrer un impact négatif sur l'EBITDA au Brésil. Désormais, "nos estimations intègrent une baisse de l'EBITDA de 13% en 2026, avant une amélioration en 2027. Nous ne prévoyons pas de dégradation des fondamentaux de croissance du secteur (comme indiqué dans notre note post-CMD publiée mi-novembre) et n'anticipons pas d'autres changements réglementaires à ce stade", souligne le bureau d'études qui a maintenu sa recommandation à l'Achat sur le dossier tout en réduisant son objectif de cours de 40 à 28EUR.
S'agissant de Pluxee, le bureau d'études a également réduit la cible, de 28 à 18EUR. "Nous abaissons notre objectif de cours et confirmons notre recommandation d'Achat car nous n'anticipons pas d'impact réglementaire additionnel. Pluxee dispose de marges de manoeuvre pour préserver sa marge d'EBITDA au Brésil. Aussi ,la valorisation actuelle ne reflète pas le profil de croissance de Pluxee (croissance sous-jacente des résultats)", explique-t-il.
