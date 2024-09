Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: en tête du CAC, Morgan Stanley se montre optimiste information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - L'action Edenred signe jeudi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, soutenue par une recommandation favorable de Morgan Stanley.



Aux alentours de 12h00, le titre prend plus de 3%, quand le CAC 40 rétrocède environ 0,5% au même moment.



Dans une étude consacrée au secteur, Morgan Stanley indique avoir relevé sa recommandation sur la valeur de 'pondération en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours ramené de 55 à 51 euros.



L'analyste met en avant le modèle économique résistant du groupe français ainsi que ses solides opportunités de croissance, des éléments qui font selon lui plus que compenser l'incertitude liée à l'évolution de la régulation.



Il étaye également son optimisme par la perspective de la redistribution par le spécialisation des services prépayés de près de 40% de sa capitalisation boursière à ses actionnaires d'ici à 2026, entre dividendes et rachats d'actions.



Après avoir perdu 31% cette année, Edenred - qui est valorisé 9,4 milliards d'euros en Bourse - se paye 15 fois ses résultats attendus pour les douze prochains mois (PER), contre une moyenne de 26 fois au titre des dix dernières années, fait enfin remarquer l'intermédiaire.





Valeurs associées EDENRED 37,73 EUR Euronext Paris +2,14%