Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: en tête du CAC grâce au dossier 'ticket resto' information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - Le titre Edenred figure avec Sodexo parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mardi à la Bourse de Paris, soutenus par un avis nuancé de l'Autorité de la concurrence concernant la question d'un éventuel plafonnement des commissions sur les tickets restaurants.



Vers 10h15, Edenred grimpe de 4,6% et signe la meilleure performance du CAC 40, tandis que Sodexo lui emboîte le pas en affichant un gain de l'ordre de 1,6%.



L'Autorité de la concurrence a dévoilé ce matin l'avis qu'elle a rendu au gouvernement après que celui-ci lui eut demandé de se pencher la pertinence d'un encadrement réglementaire des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant auprès des commerçants.



Si elle considère qu'un plafonnement tarifaire peut constituer une 'réponse aux défaillances de marché', elle estime que cette mesure ne constitue pas la réponse la plus adaptée.



Dans son avis, l'autorité recommande en priorité de rendre obligatoire la dématérialisation, de rechercher une solution structurelle pour rééquilibrer les rapports de force sur le marché et de mettre en place une régulation adaptée du secteur.



Elle recommande notamment plus de transparence et de lisibilité au niveau des tarifs, par exemple via la mise en oeuvre d'une obligation consistant à afficher l'équivalent d'un taux effectif global.



Les titres Edenred et Sodexo avaient lourdement chuté en Bourse au début du mois, pénalisés par la menace d'un plafonnement tarifaire des commissions perçues sur les tickets restaurants.



Ce repli avait fait suite à des propos tenus le 2 octobre par Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.



Celle-ci avait alors assuré que si un 'dysfonctionnement de marché était prouvé', elle n'hésiterait pas à plafonner les commissions sur les tickets-resto comprises aujourd'hui 'entre 3 et 5%'.



'Nous les plafonnerons au plancher plutôt qu'au plafond', avait-elle assuré.



Si les analystes financiers estiment qu'un plafonnement tarifaire n'aurait qu'un impact limité pour Edenred et Sodexo, certains s'inquiétaient néanmoins d'un risque pesant sur l'ensemble de l'activité si d'autres pays devaient s'inspirer de l'exemple de la France.





Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +3.96%