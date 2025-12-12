Edenred en léger repli avec sa prochaine sortie du CAC 40
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 10:27
Du fait de cette exclusion, le titre du groupe de solutions de paiements se trouvera relégué dans le CAC Next 20, où il prendra la place du groupe de BTP et de concessions Eiffage qui sera quant à lui intégré au CAC 40.
Autres changements notables dans la famille CAC, le fournisseur de fixations Lisi et la société de biotechnologies Nanobiotix entreront dans le SBF 120, au détriment du groupe industriel Mersen et de l'éditeur de logiciels Planisware.
Valeurs associées
|18,4500 EUR
|Euronext Paris
|-0,03%
