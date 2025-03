Edenred : efface la résistance des 34,4E du 18 février information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 16:47









(CercleFinance.com) - Edenred fuse à la hausse de +6,5% vers 34,5E et efface la résistance des 34,4E du 18 février.

Le titre pourrait s'ouvrir le chemin des 35,9E du 27,9E et de la principale résistance significative de 38,74E, testée du 23 août au 13 septembre





Valeurs associées EDENRED 34,30 EUR Euronext Paris +4,89%