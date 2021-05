communiqué de presse

11 mai 2021

Edenred dévoile sa raison d'être :

Enrich connections. For good.

Lors de son Assemblée générale du 11 mai 2021, Edenred a présenté sa raison d'être, définie par ses collaborateurs et approuvée par le Conseil d'administration : « Enrich connections. For good. »

Depuis sa création, Edenred accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. En proposant plus de 250 programmes de paiements à usages spécifiques dans les domaines de l'alimentation, de la mobilité, de la motivation et des transactions inter-entreprises, le Groupe établit des connexions vertueuses au sein d'un réseau reliant plus de 50 millions d'utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires. Et ce via plus de 850 000 entreprises clientes, dans 46 pays. En dévoilant sa raison d'être, Edenred réaffirme sa volonté de créer, grâce à ces connexions, de la valeur durable pour toutes ses parties prenantes.

« Enrich connections. For good. » éclaire d'un jour nouveau l'ambition portée par Edenred, tissant un lien étroit entre ses racines, la dimension actuelle du Groupe et le futur dans lequel il se projette. La raison d'être a en effet pour vocation de guider les décisions stratégiques du Groupe et de fédérer ses équipes en donnant du sens à son organisation, en cohérence avec sa démarche de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, baptisée « Ideal ».

Enrich connections.

« Enrich connections. » reflète l'expertise du Groupe à transformer chaque transaction en un moment intense, en une connexion efficace, intelligente et sûre, dont la valeur est augmentée. Car, bien plus qu'une expérience de paiement, chaque transaction, chaque connexion, répond à des besoins spécifiques qui contribuent au bien-être des salariés, renforcent l'efficacité et l'attractivité des entreprises, vitalisent l'économie et l'emploi local chez les commerçants, améliorent l'efficacité et la traçabilité des politiques publiques.

For good.

« For good. » est un message de progrès et d'ouverture vers un avenir meilleur. Les solutions d'Edenred ont un impact positif sur la santé et le bien-être. Elles soutiennent l'économie locale, protègent les populations fragiles et préservent l'environnement.

« For good. » est également une promesse : dans un monde où beaucoup de connexions sont éphémères, Edenred entend construire des liens solides, durables. Des connexions qui font sens et reposent sur la confiance.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, déclare : « Définir notre raison d'être est un nouveau chapitre dans l'histoire d'Edenred. L'histoire d'un voyage qui a débuté avec l'invention du Ticket Restaurant en 1962 et celle d'un Groupe qui a pris son envol lors de sa création en 2010. Je tiens à remercier nos collaborateurs d'avoir relevé ce défi avec audace. Ensemble, nous avons pris le temps de réfléchir à ce qui nous rassemble et nous anime - nos valeurs, nos ambitions stratégiques, notre rôle en tant qu'acteur économique et entreprise citoyenne, nos relations avec nos parties prenantes, notre démarche RSE. Nous avons réussi à cristaliser tous ces liens dans une formule riche de sens qui exprime Edenred tel qu'il est aujourd'hui, et qui va nous guider dans la construction de l'Edenred de demain : "Enrich connections. For good." »



« Ideal » : 3 engagements qui incarnent la raison d'être d'Edenred

La raison d'être d'Edenred se fonde dans les grandes orientations du Groupe. Elle s'exprime notamment dans la politique de responsabilité sociale, sociétale et environnementale d'Edenred au travers de 3 engagements forts.

People : 40% de femmes à des fonctions exécutives d'ici 2030

Planet : -52% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2013

Progress : 85% de commerçants et utilisateurs sensibilisés à l'alimentation équilibrée et au gaspillage alimentaire d'ici 2030

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Edenred, qui s'est tenue le mardi 11 mai 2021 à Paris sous la présidence de Bertrand Dumazy, Président-directeur général, a par ailleurs adopté la résolution n°17 proposée par le Conseil d'administration, visant notamment à ce que l'autorisation de mettre en place des plans d'attribution gratuite d'actions soit soumise à hauteur de 25% à la réalisation de ces critères, appréciés sur trois exercices sociaux consécutifs.

Un projet porté par 10 000 collaborateurs engagés dans 46 pays

Véritable projet collectif, la conception de la raison d'être d'Edenred a mobilisé plusieurs centaines de collaborateurs du Groupe à travers le monde.

Lancé en avril 2020, le projet a initialement été porté par les jeunes talents d'Edenred, membres du graduate programme du Groupe, « Edenstep ». Répartis en deux groupes de travail, avec pour mission de réfléchir au concept de raison d'être, ces derniers ont organisé de nombreux ateliers, benchmarks, sondages et entretiens avec d'autres collaborateurs.

Les jeunes diplômés ont ensuite passé la main à un « groupe miroir », composé d'une vingtaine de collaborateurs représentant les différents métiers et les différentes zones géographiques d'Edenred pour apporter un regard opérationnel au projet. Enfin, un groupe plus large d'environ 300 collaborateurs a été consulté par le biais d'un questionnaire pour établir les principaux atouts et forces d'Edenred dans son environnement.

En parallèle, la réflexion a été alimentée par une étude indépendante menée auprès de parties prenantes internes mais aussi externes : clients, partenaires, pouvoirs publics, investisseurs, sociologues ou encore philosophes.

Découvrir la raison d'être d'Edenred en vidéo

Notre manifeste : Faire grandir les liens qui font le bien. Pour de bon.

Tout a commencé avec un morceau de papier. Un ticket.

Notre première idée pour connecter des restaurateurs et des salariés.

Nous, Edenreders, n'avons jamais cessé de faire grandir les connexions. Près de nos racines comme au-delà des frontières.

Commerçants, utilisateurs, employeurs, pouvoirs publics : nous tissons de nouvelles connexions chaque jour et veillons à ce qu'elles durent. A ce qu'elles comptent. Nous créons la confiance qui met de l'extra dans l'ordinaire : la joie de recevoir un cadeau, une journée de travail sereine, plus de liberté de mouvement, de nouveaux clients qui poussent la porte du restaurant.

Chez Edenred, nous croyons au pouvoir sans limite des connexions. Elles stimulent les entreprises et soutiennent l'inclusion. Nous donnons vie à des écosystèmes locaux qui créent des richesses, comme du bien-être. Pour la Société. Pour notre environnement. Les liens ont le don de changer les vies. Avec nous, ils ont aussi un devoir : soutenir le progrès.

Améliorer la nutrition et la mobilité, simplifier le quotidien et les paiements : pour tous les acteurs du monde du travail, nous irons toujours plus loin. Nous inventerons le chemin.

La technologie nous donne un nouveau visage mais ne change pas nos valeurs.

Nous resterons un passeport pour des aventures partagées.

Pour les Hommes et pour la planète, nous faisons grandir les liens qui font le bien.

Pour de bon.

C'est notre raison d'être.

Enrich connections. For good.

Pour en savoir plus la raison d'être et les temps forts de l'année 2020 d'Edenred, rendez-vous sur le site du rapport intégré du Groupe.

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d'utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (comme les titres restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d'être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des utilisateurs. Elles renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale. Elles favorisent également l'accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l'environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de près de 30 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.





