(CercleFinance.com) - Edenred dévisse de près de -20%, vers 28,15E après publication de chiffres inférieurs aux attentes et de problèmes réglementaires récurrents en Italie : le titre s'enfonce même sous son plancher historique des 28,7E du 17 mars 2020 ou du 12 octobre 2018... et pourrait s'en aller refermer le 'gap' des 27,22E du 22 juin 2018.





Valeurs associées EDENRED 29,45 EUR Euronext Paris -14,41%