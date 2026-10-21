Edenred dépasse les attentes au T3 avec l'activité "Mobilité"

Edenred EDEN.PA a publié mercredi un revenu total supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, à 725 millions d'euros contre 709 millions attendus par les analystes dans un consensus compilé par le spécialiste français des titres-restaurant, qui cite la croissance continue de son segment mobilité.

"Mobilité est une activité qui est, on peut considérer, encore en lancement avec plein de nouveaux marchés qui se développent comme le véhicule électrique. Et donc elle a une pente de croissance plus rapide", a déclaré lors d'une conférence de presse Virginie Duperat-Vergne, directrice générale Finance du groupe de services aux entreprises.

Le chiffre d'affaires opérationnel trimestriel ressort à 667 millions d'euros, également au-dessus des 658 millions attendus dans le consensus.

(Rédigé par Margaux Perrin et Dimitri Rhodes; version française Augustin Turpin)