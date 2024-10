Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: croissance de 14% du revenu à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Sur les neuf premiers mois de l'année, Edenred affiche un revenu total de près de 2,08 milliards d'euros, en hausse de 15,9% en données comparables (+14,1% en données publiées) par rapport à la même période en 2023.



Le revenu total du groupe de solutions de paiement s'est établi à 682 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 11,5% en comparable, dont un CA opérationnel de 619 millions, en croissance de 10,8% en comparable.



'Le léger ralentissement de la croissance de certains pays européens comme la France, l'Allemagne et l'Europe centrale est en partie compensé par l'accélération au Brésil et une performance soutenue en Italie et au Mexique', souligne le PDG Bertrand Dumazy.



Edenred confirme son objectif d'EBITDA 2024 avec une fourchette resserrée, comprise entre 1245 et 1285 millions d'euros, ainsi que son engagement en matière de génération de trésorerie avec un taux de conversion FCF / EBITDA qui sera supérieur à 70%.





Valeurs associées EDENRED 29,07 EUR Euronext Paris -15,52%