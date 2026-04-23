Edenred confirme objectifs 2026, prévoit repli EBITDA -8% à -12% en comparable

* Edenred confirme objectifs 2026 et au-delà, malgré effets du nouvel environnement réglementaire sur titres-restaurant en Italie et au Brésil.

* Guidance 2026: baisse EBITDA de -8% à -12% en données comparables.

* Le groupe vise aussi croissance intrinsèque EBITDA de +8% à +12%, niveau attendu pour 2027-2028. * Objectif de conversion free cash-flow/EBITDA ≥ 35%, correspondant à un taux de conversion intrinsèque ≥ 65% à réglementation et méthodologie constantes. * Au 1er trimestre 2026, revenu total 730 millions d’euros, +3,1% en comparable, performance soutenue par croissance intrinsèque du chiffre d’affaires de +8,2% hors impacts réglementaires. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Edenred SE published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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