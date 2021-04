EDENRED : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 - Edenred en croissance organique dans toutes ses lignes de métiers et dans chacune de ses géographies

Communiqué de presse

22 avril 2021

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021

Edenred en croissance organique dans toutes ses lignes de métiers et dans chacune de ses géographies

Début d'année encourageant dans un contexte marqué par le renforcement des mesures de confinement dans de nombreux pays



Chiffre d'affaires opérationnel de 363 millions d'euros en hausse de 3,6%, hors effets de devises et de périmètre, et en baisse de 5,1% en données publiées Revenu total de 373 millions d'euros (+3,7% en données comparables)





Retour à la croissance organique dans toutes les lignes de métiers et toutes les géographies, porté par l'innovation, l'agilité et le dynamisme commercial



Chiffre d'affaires opérationnel en hausse de 4,2% en Europe, de 3,4% en Amérique latine et de 0,8% dans la zone Reste du Monde, hors effets de changes et de périmètre

Succès de l'offre digitale d'Avantages aux salariés, particulièrement adaptée au contexte sanitaire et au télétravail (plus de 100 partenariats avec les acteurs de la livraison de repas dans 16 pays, dont Uber Eats et Deliveroo depuis 2018)

Poursuite de la bonne dynamique commerciale et du développement de l'offre Beyond Fuel dans les Solutions de mobilité professionnelle

Redémarrage et mise en œuvre de programmes d'argent fléché à destination des secteurs et des individus touchés par la crise

Capacité à nouer des partenariats dans le domaine des paiements inter-entreprises en Amérique du Nord, comme avec Citi et Sage en 2021



Perspectives de croissance annuelle confirmées malgré les incertitudes liées à l'évolution de la crise sanitaire



Une situation sanitaire encore actuellement difficile dans plusieurs pays majeurs tels que la France et le Brésil

Un meilleur environnement attendu pour la seconde partie de l'année, mais le timing de sortie de la crise sanitaire reste incertain

Edenred confirme néanmoins sa capacité à générer en 2021 un EBITDA en croissance organique de minimum 6%. ***



Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : « Edenred a enregistré un début d'année encourageant, poursuivant le rebond entamé l'été dernier. Dans un contexte marqué par le renforcement des restrictions sanitaires dans de nombreux pays où nous opérons, le retour à la croissance organique dans toutes nos lignes de métiers et dans toutes nos zones géographiques constitue un réel motif de satisfaction. Nous continuons en effet à faire preuve d'agilité, de dynamisme commercial et d'innovation pour déployer des solutions, mais aussi nouer des partenariats, répondant tant aux besoins spécifiques nés de la crise du Covid qu'à des tendances plus structurelles telles que le développement du télétravail, la digitalisation, l'émergence de comportements plus responsables ou le paiement digitalisé. Même si la situation sanitaire demeure incertaine, nous sommes confiants dans notre capacité à faire croître notre EBITDA annuel d'au moins 6% à périmètre et changes constants. »

REVENU TOTAL AU 31 MARS 2021

Principaux agrégats financiers au premier trimestre 2021 :

(En millions d'euros) 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Chiffre d'affaires opérationnel 363 383 +3,6% -5,1% Autres revenus 10 12 +6,0% -12,8% Revenu total 373 395 +3,7% -5,3%

Revenu total : 373 millions d'euros





Au premier trimestre 2021, le revenu total s'établit à 373 millions d'euros, en progression de 3,7% en données comparables. En données publiées, la baisse est de 5,3%, prenant en compte des effets de change défavorables (-8,8%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,2%).

Chiffre d'affaires opérationnel : 363 millions d'euros

Entré dans la crise en pleine santé, Edenred a fait preuve de résilience au plus fort de la crise sanitaire.

Le Groupe a renoué avec la croissance dès le troisième trimestre 2020.

Malgré le renforcement général des mesures de confinement, la dynamique est confirmée au premier trimestre 2021 avec une croissance organique (hors effets changes et périmètre) du chiffre d'affaires opérationnel de +3,6%.

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires opérationnel atteint 363 millions d'euros, en croissance de 3,6% en données comparables et en diminution de 5,1% en données publiées, intégrant des effets de change négatifs de 8,5%.

Cette performance traduit un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires opérationnel de l'ensemble des activités et de chacune des grandes zones géographiques malgré un environnement encore fragilisé par la situation sanitaire et le renforcement des mesures de confinement dans de nombreuses régions.

Chiffre d'affaires opérationnel par ligne de métier





En millions d'euros 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Avantages aux salariés 223 238 +0,2% -6,4% Solutions de mobilité professionnelle 90 99 +5,3% -8,9% Solutions complémentaires 50 46 +17,8% 10,2% Total 363 383 +3,6% -5,1%

Le chiffre d'affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 61% du chiffre d'affaires opérationnel total, atteint 223 millions d'euros, en hausse de 0,2% en données comparables (-6,4% en données publiées). La digitalisation de l'offre a permis de compenser l'impact des mesures de confinement en place dans plusieurs pays majeurs tels que la France, le Royaume-Uni, et le Brésil. Edenred a enregistré une bonne performance de ses plateformes d'engagement des salariés. Pionnier dans le paiement via API, et premier à avoir noué, dès 2018, des partenariats avec les grands acteurs de la livraison de repas tels que Deliveroo et Uber Eats, le Groupe continue d'étendre pays après pays l'accès à ces plateformes globales tout en poursuivant l'intégration d'acteurs locaux, comme DejBox en France ou Tazz en Roumanie. Disponible auprès de plus de 100 partenaires dans 16 pays, cette offre innovante, favorise l'adoption de Ticket Restaurant, véritable « cantine virtuelle », par de nouveaux clients tels que Roche en Espagne ou Bayer en Italie au premier trimestre, en remplacement ou complément de la cantine physique dans un contexte où le télétravail se pérennise.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représentent 25% de l'activité du Groupe, le chiffre d'affaires opérationnel a progressé de 5,3% en données comparables (-8.9% en données publiées) au premier trimestre, atteignant 90 millions d'euros. Ce rebond reflète notamment le succès de la stratégie Beyond Fuel (maintenance, péages, services de récupération de la TVA) et le dynamisme commercial du Groupe, en particulier auprès des gestionnaires de plus petites flottes en recherche de solutions pour gérer plus efficacement les frais liés à leurs véhicules. Par ailleurs, la hausse du prix du carburant a contribué à la croissance de cette ligne de métier, en particulier en Amérique latine.

Les Solutions complémentaires, qui représentent 14% du chiffre d'affaires opérationnel regroupent les Services de paiement aux entreprises, les Solutions de Motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics. Elles enregistrent, au premier trimestre un chiffre d'affaires opérationnel de 50 millions d'euros, en progression de 17,8% en données comparables (+10,2% en données publiées). Cette croissance à deux chiffres est notamment le reflet de la capacité du Groupe à mettre en œuvre rapidement et efficacement des programmes d'argent fléché visant à soutenir les personnes et secteurs vulnérables, comme en Roumanie, au Brésil ou au Royaume-Uni.

L'activité Services de paiement aux entreprises enregistre des premiers signes d'amélioration, confirmant l'intérêt croissant des entreprises américaines pour le recours à des solutions de paiement digitales innovantes et sécurisées. Après avoir étendu son partenariat avec Sage, CSI, la filiale américaine d'Edenred spécialisée dans le paiement inter-entreprises a signé un accord avec la division Commercial Cards de la banque internationale Citi pour proposer aux entreprises américaines une solution conjointe associant l'expertise de CSI dans la digitalisation des paiements fournisseurs et les capacités financières de Citi. Cette collaboration renforce la proposition de valeur de CSI auprès des grands comptes, pour qui la relation bancaire est particulièrement valorisée.

Chiffre d'affaires opérationnel par zone géographique

(En millions d'euros) 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Europe 237 228 +4,2% +4,2% Amérique latine 97 121 +3,4% -20,1% Reste du monde 29 34 +0,8% -13,4% Total 363 383 +3,6% -5,1%

En Europe , le chiffre d'affaires opérationnel s'est élevé à 237 millions d'euros au premier trimestre, en croissance de 4,2% en données comparables et publiées, un niveau comparable à celui du quatrième trimestre 2020 malgré la mise en place de restrictions plus contraignantes et pour une plus longue période dans différents pays de la zone. L'Europe représente 65% du chiffre d'affaires opérationnel total du Groupe au premier trimestre 2021.

En France, le chiffre d'affaires opérationnel s'établit à 69 millions d'euros au premier trimestre, en baisse de 1,4% en données comparables, ainsi qu'en données publiées. Le prolongement du couvre-feu, suivi de la mise en place de confinements locaux, ont pénalisé le niveau de dépenses des utilisateurs, notamment pour les repas, en dépit de la montée en puissance de nouveaux modes de consommation comme la possibilité de commander et payer sur les plateformes de livraison de repas. Malgré les restrictions sanitaires, le Groupe a enregistré une performance commerciale solide avec la signature de nouveaux clients en avantages aux salariés comme en solutions de mobilité professionnelle.

L'Europe (hors France) enregistre sur les trois premiers mois de l'année 2021 une croissance de 6,6% de son chiffre d'affaires opérationnel en données comparables et de 6,7% en données publiées pour atteindre 168 millions d'euros malgré les différentes restrictions sanitaires qui ont continué de perturber la mobilité, l'activité économique et l'usage des solutions du Groupe. Dans ce contexte, Edenred a poursuivi le développement de son offre digitale d'Avantages aux salariés, particulièrement adaptée au télétravail, et des Solutions de mobilité professionnelle, y compris auprès de PME. Le Groupe a aussi poursuivi la mise en œuvre de programmes d'argent fléché, comme au Royaume-Uni pour le compte du Department for Education, ou en Roumanie en lien avec le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).

Le chiffre d'affaires opérationnel en Amérique latine atteint 97 millions d'euros, en croissance de 3,4% en données comparables (-20,1% en données publiées). La région représente 27% du chiffre d'affaires opérationnel du Groupe au premier trimestre 2021.

Au Brésil le chiffre d'affaires opérationnel renoue avec la croissance sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 5,5% en données comparables alors que la situation sanitaire est restée particulièrement difficile dans le pays. Le Groupe a enregistré sur le trimestre une amélioration progressive de l'activité Avantages aux salariés malgré des restaurants fermés au public, bénéficiant du paiement app-to-app sur les plateformes de livraison de repas, lancé en mars 2020. Dans les Solutions de mobilité professionnelle, l'activité continue de bénéficier du succès de l'offre Beyond Fuel, comprenant notamment la gestion de la maintenance et des péages.

Dans un contexte sanitaire difficile dans plusieurs pays comme au Chili par exemple, l'Amérique latine hispanique a poursuivi son rebond, enregistrant une baisse du chiffre d'affaires opérationnel de 1,6% en données comparables au premier trimestre 2021, en amélioration par rapport au trimestre précédent (-4,2%). Cette performance a été obtenue en particulier grâce à un meilleur niveau d'activité dans les Solutions de mobilité professionnelle.

Le chiffre d'affaires opérationnel du Reste du monde , qui représente 8% du chiffre d'affaires opérationnel du Groupe au premier trimestre 2021, atteint 29 millions d'euros, en légère hausse de 0,8% en données comparables (-13,4% en données publiées). Cette performance reflète la résilience des activités du Groupe dans les divers pays de cette zone, et les premiers signes de reprise en Amérique du Nord.

Autres revenus : 10 millions d'euros

Les autres revenus atteignent 10 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 6,0% en données comparables, malgré la baisse généralisée des taux d'intérêt à court terme par rapport au premier trimestre 2020. Cette évolution reflète notamment un float1 plus élevé qu'à la même période en 2020. En données publiées, la variation atteint -12,8% du fait d'effets de change négatifs.

PERSPECTIVES 2021

La croissance du premier trimestre reflète la capacité d'Edenred à exploiter un potentiel de croissance resté intact, caractérisé notamment par des marchés sous-pénétrés et des tendances porteuses accélérées par la crise. En effet, dans un contexte sanitaire encore difficile où de nombreux pays ont renforcé leurs mesures de confinement, Edenred a su se montrer agile et tirer parti de sa plateforme digitale pour conquérir de nouveaux clients, lancer de nouvelles offres, conclure de nouveaux partenariats et mettre en place de nouveaux programmes d'argent fléché.

Cependant, après ce début d'année encourageant, l'évolution de la crise sanitaire incite le Groupe à la prudence. La situation reste actuellement difficile dans plusieurs pays majeurs tels que la France ou le Brésil.

Enfin, même si le Groupe s'attend à un meilleur environnement pour la seconde partie de l'année, des incertitudes liées à l'évolution de la pandémie persistent quant au timing de sortie de la crise sanitaire.

Edenred confirme néanmoins sa capacité à générer en 2021 un EBITDA en croissance organique de minimum 6%.

FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE

Extension du partenariat entre Sage et Corporate Spending Innovations (CSI), filiale du groupe Edenred, pour proposer une nouvelle solution intégrée de paiement fournisseurs aux États-Unis

En mars 2021, Sage et Corporate Spending Innovations, filiale du groupe Edenred, et l'un des principaux fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises, annoncent avoir étendu leur partenariat. Les deux entreprises collaborent pour fournir une nouvelle solution complète de paiement fournisseurs totalement intégrée à l'offre cloud Sage Intacct, permettant ainsi une expérience unifiée, de la facturation à la réconciliation, pour leurs clients aux Etats-Unis.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Assemblée générale : le 11 mai 2021.

Résultats semestriels 2021 : le 27 juillet 2021.

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 : le 21 octobre 2021.

ANNEXES

Chiffre d'affaires opérationnel

T1



En millions d'euros



2021 2020 Europe 237 228 France 69 70 Europe hors France 168 158 Amérique latine 97 121 Reste du monde 29 34 Total 363 383 T1



En %



Variation publiée Variation organique Europe +4.2% +4.2% France -1.4% -1.4% Europe hors France +6.7% +6.6% Amérique latine -20.1% +3.4% Reste du monde -13.4% +0.8% Total -5.1% +3.6%

Autres revenus

T1



En millions d'euros



2021 2020 Europe 3 4 France 1 2 Europe hors France 2 2 Amérique latine 6 7 Reste du monde 1 1 Total 10 12 T1



En %



Variation publiée Variation organique Europe -18.2% -17.6% France -10.7% -10.7% Europe hors France -22.9% -22.0% Amérique latine -14.9% +9.5% Reste du monde +19.0% +70.5% Total -12.8% +6.0%

Revenu total

T1



En millions d'euros



2021 2020 Europe 240 232 France 70 72 Europe hors France 170 160 Amérique latine 103 128 Reste du monde 30 35 Total 373 395 T1



En %



Variation publiée Variation organique Europe +3.8% +3.8% France -1.6% -1.6% Europe hors France +6.2% +6.2% Amérique latine -19.8% +3.7% Reste du monde -12.3% +3.1% Total -5.3% +3.7%





1 Le float correspond à une partie du besoin en fonds de roulement d'exploitation relative au pré-chargement de fonds par les entreprises clientes.

