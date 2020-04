Edenred : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 - Edenred poursuit sa forte croissance, atténuée par les premières mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19

Communiqué de presse

23 avril 2020

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020

Edenred poursuit sa forte croissance, atténuée par les premières mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19







Début d'année en forte croissance grâce à la bonne exécution du plan stratégique Next Frontier 2019-2022, en dépit des premiers effets de la crise



Chiffre d'affaires opérationnel en croissance à deux chiffres sur les deux premiers mois

Dans le nouvel environnement lié aux mesures de confinement, qui modifie les modes de travail et de consommation : 850 000 clients, 50 millions d'employés utilisateurs, et 2 millions de commerçants partenaires peuvent compter sur la plateforme digitale d'Edenred et sur la forte mobilisation de ses collaborateurs pour assurer une excellente continuité de service et concevoir rapidement des programmes spécifiques de mise à disposition d'argent fléché dédiés aux salariés et citoyens ; Edenred fait preuve de forte réactivité en lançant un plan d'économies de coûts à hauteur de 100 millions d'euros en 2020, et en abaissant le montant des investissements prévus cette année.

Revenu total de 395 millions d'euros au 1er trimestre 2020, en hausse de 6,3% en données comparables et de 3,1% en données publiées :



Chiffre d'affaires opérationnel en hausse de 6,6% en données comparables et de 3,5% en données publiées, atteignant 383 millions d'euros

Recul des autres revenus de 3,4% en données comparables (-8,4% en données publiées)

Contribution des acquisitions au revenu total à hauteur de 0,5% et impact de change négatif à -3,7% Perspectives 2020



Baisse d'activité accentuée au deuxième trimestre, liée : dans les Avantages aux salariés, à un phénomène de décalage de la composante du chiffre d'affaires généré par le volume consommé au sein du réseau de commerçants partenaires ; à la poursuite des mesures de confinement et de recours au chômage partiel dans la plupart des pays européens et aux Etats-Unis, et à leur mise en place en Amérique latine.

Des fondamentaux solides pour assurer une bonne résilience : Un profil de forte croissance et une situation financière solide Des offres tournées vers des besoins essentiels (Eat, Move, Care, Pay) Une position de leader sur des marchés largement sous-pénétrés dans 46 pays Une organisation agile, multilocale Un groupe fortement digitalisé, innovant en permanence pour créer des solutions de paiement à usage spécifique.



***







Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : « Au cœur de la crise qui touche l'économie mondiale, la mission d'Edenred consistant à accompagner quotidiennement les acteurs du monde du travail prend tout son sens. Plus que jamais mobilisés pour assurer la continuité de nos services auprès de nos clients, partenaires et utilisateurs, nous pouvons nous appuyer sur notre plateforme digitale de services et de paiements. Dans ce contexte difficile pour tous les acteurs économiques, Edenred fait preuve d'agilité et de solidarité. Ainsi, notre capacité à concevoir rapidement des programmes de mise à disposition d'argent fléché, c'est-à-dire utilisable dans des conditions définies, ont permis de mettre en place dans plusieurs pays de nouvelles solutions adaptées aux urgences nées de la crise. Enfin, je sais pouvoir compter sur l'engagement de nos équipes, la réactivité de notre organisation, la résilience de notre modèle économique et notre excellente santé financière pour traverser au plus vite et au mieux cette période. »







REVENU TOTAL AU 31 MARS 2020

Compte tenu de la situation actuelle au Venezuela, les croissances en données comparables et les effets de change excluent temporairement ce pays. Les variations sont calculées sur la base des chiffres proforma 2019, tenant compte du changement de classification au Brésil depuis le quatrième trimestre 2019, au sein du revenu total, entre chiffre d'affaires opérationnel et autres revenus, sans effet sur le revenu total 2019. Voir annexes, page 11.

Principaux agrégats financiers au premier trimestre 2020 :

(En millions d'euros) 1er trimestre 2020 1er trimestre 2019 % Variation publiée % Variation organique Chiffre d'affaires opérationnel 383 370 +3,5% +6,6% Autres revenus 12 13 -8,4% -3,4% Revenu total 395 383 +3,1% +6,3%

·Revenu total : 395 millions d'euros, en hausse de 6,3% en données comparables

Au premier trimestre 2020, le revenu total s'établit à 395 millions d'euros, en progression de 6,3% en données comparables. La croissance publiée atteint 3,1% prenant en compte sur la période des effets de périmètre positifs (+0,5%) et des effets de change défavorables (-3,7%), principalement liés aux monnaies brésilienne et argentine.

·Chiffre d'affaires opérationnel : 383 millions d'euros, en hausse de 6,6% en données comparables

Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires opérationnel atteint 383 millions d'euros en croissance de 6,6% en données comparables. La croissance publiée atteint +3,5%, intégrant un effet de périmètre légèrement positif (+0,6%) et des effets de change négatifs (-3,7%).

Cette hausse de 6,6% en données comparables reflète une croissance à deux chiffres jusqu'à la mise en place de mesures de confinement courant mars, d'abord dans la plupart des pays européens dans lesquels Edenred est présent et aux Etats-Unis, puis dans les pays d'Amérique latine.

Grâce à une offre largement digitalisée et à son organisation multi-locale, le Groupe s'est adapté rapidement à la situation : avec plus de 95% des employés d'Edenred en télétravail, et 83% du volume d'affaires du Groupe digitalisé, la continuité et la qualité des opérations sont assurées.

Au cœur de cette crise, Edenred démontre l'utilité de sa mission consistant à organiser la distribution d'argent fléché (à usage spécifique) pour couvrir des besoins fondamentaux (Eat, Move, Care, Pay). Dans tous les pays, les équipes se mobilisent pour mettre en place de manière agile et dans des temps records de nouvelles solutions digitales pour répondre à la demande urgente de certains gouvernements ou organisations, notamment en Italie, au Brésil ou en France. Ces programmes d'argent fléché permettent le soutien ciblé des populations les plus fragilisées par cette crise, et stimulent l'économie locale en limitant l'usage des fonds alloués aux besoins de première nécessité dans un réseau de commerçants partenaires locaux, en magasin ou en ligne.

·Chiffre d'affaires opérationnel par ligne de métier

En millions d'euros 1er trimestre 2020 1er trimestre 2019 % Variation publiée % Variation organique Avantages aux salariés 238 236 +1,0% +3,2% Solutions de mobilité professionnelle 99 92 +7,3% +12,8% Solutions complémentaires 46 42 +9,1% +12,1% Total 383 370 +3,5% +6,6%

Le chiffre d'affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 62% du chiffre d'affaires opérationnel total, atteint 238 millions d'euros, en croissance de 3,2% en données comparables (+1,0% en données publiées). Cette famille de solutions a connu une croissance soutenue jusqu'à la mise en place des mesures de confinement en Europe courant mars, illustrant la bonne exécution des leviers opérationnels de Next Frontier.

Avec la mise en place de ces mesures Europe, puis en Amérique latine, les modes de travail et de consommation ont changé :

Dans la plupart des pays, les salariés en télétravail continuent de percevoir leurs avantages tels que Ticket Restaurant. Si les taux d'utilisation de ces avantages baissent de manière contrastée selon les pays, les utilisateurs ont, dans la plupart des pays, jusqu'à 12 mois suivant la date de chargement de leurs fonds pour les dépenser. Ainsi, le Groupe s'attend à un décalage dans le temps de la reconnaissance d'une grande partie du chiffre d'affaires généré auprès des commerçants partenaires.

Les salariés en chômage partiel perçoivent leurs avantages au prorata des jours travaillés, ce qui conduit, dans le contexte actuel, à une baisse du volume d'émission, qui se répercutera, dans un second temps, sur le chiffre d'affaires généré auprès des commerçants partenaires.

L'expertise digitale d'Edenred et son avance technologique lui permettent de répondre aux attentes des clients et utilisateurs dans ce contexte sanitaire particulier, notamment en matière de paiement sans contact (en ligne, par téléphone mobile ou par carte NFC) et paiement app-to-app (avec les 50 partenariats noués avec les plateformes de livraison de repas dans 11 pays).

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représente 26% de l'activité du Groupe, le chiffre d'affaires opérationnel a progressé au cours du premier trimestre de 12,8% en données comparables (+7,3% en données publiées), atteignant 99 millions d'euros. Cette croissance à deux chiffres en données comparables reflète la bonne dynamique des équipes commerciales, notamment au Brésil, l'intégration réussie de sociétés telles que TRFC en Europe, et la montée en puissance de services à valeur ajoutée (maintenance, péages).

La mise en place de différentes mesures sanitaires au cours du mois de mars a des conséquences sur l'activité des Solutions de mobilité professionnelle en Europe, et plus particulièrement sur les solutions à destination des flottes de véhicules légers (chômage partiel, télétravail, réduction des déplacements professionnels). L'activité dédiée aux poids-lourds, plus résiliente, subit cependant les effets du ralentissement économique et de la baisse du prix du carburant.

Les Solutions complémentaires, qui regroupent les Services de paiement aux entreprises, les Solutions de Motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, enregistrent sur la période un chiffre d'affaires opérationnel de 46 millions d'euros, en progression de 12,1% en données comparables (+9,1% en données publiées).

Cette croissance à deux chiffres reflète à la fois le succès commercial de l'offre de cartes-salaires aux Emirats arabes unis et la dynamique commerciale de CSI, fintech nord-américaine spécialisée dans l'optimisation des paiements des comptes fournisseurs. Cette dernière, comme d'autres Services de paiement aux entreprises d'Edenred en Europe, subit les effets des mesures sanitaires liées à l'épidémie, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, du voyage, ou des médias. A contrario, certains segments tels que les télécommunications sont plus résilients.

·Chiffre d'affaires opérationnel par zone géographique

(En millions d'euros) 1er trimestre 2020 1er trimestre 2019 % Variation publiée % Variation organique Europe 228 213 +6,9% +5,9% Amérique latine 121 129 -5,6% +5,2% Reste du monde 34 28 +18,9% +18,4% Total 383 370 +3,5% +6,6%

En Europe , le chiffre d'affaires opérationnel augmente de 5,9% en données comparables (+6,9% en données publiées) et s'établit à 228 millions d'euros. L'Europe représente 59% du chiffre d'affaires opérationnel total du Groupe au premier trimestre 2020.

En France, le chiffre d'affaires opérationnel s'établit à la fin du premier trimestre à 70 millions d'euros, en hausse 2,0% en données comparables (+2,0% en données publiées).

Jusqu'en mars, les Avantages aux salariés (Ticket Restaurant, ProwebCE) comme les Solutions de mobilité professionnelle dédiées aux flottes de véhicules légers ont affiché une croissance soutenue, liée à la bonne exécution des leviers opérationnels du plan stratégique Next Frontier, tels que l'augmentation de la pénétration, la maximisation de la base client ou encore l'innovation.

La France est le marché du Groupe le plus affecté par les mesures de confinement strictes, tant dans les Avantages aux salariés (taux de mise en chômage partiel des salariés plus élevé que la moyenne européenne, taux d'utilisation des fonds préchargés particulièrement faible menant à un décalage de reconnaissance du chiffre d'affaires « commerçants »), que dans les Solutions de mobilité professionnelle (forte exposition au segment des véhicules légers).

L'Europe (hors France) enregistre une croissance de 7,8% de son chiffre d'affaires opérationnel en données comparables (+9,3% en données publiées) pour atteindre 158 millions d'euros, sur les trois premiers mois de l'année 2020.

Les deux principales lignes de métiers du Groupe enregistrent dans cette région une croissance à deux chiffres jusqu'en mars, liée notamment à la poursuite de la conquête de nouveaux clients. Les Avantages aux salariés enregistrent sur la période une hausse du taux d'adoption digital et de certaines valeurs faciales, notamment en Italie. A partir du mois de mars, la plupart des pays de la région ont progressivement mis en place des mesures sanitaires, d'intensité variable. Ainsi, l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est ont laissé, à ce stade, davantage de liberté de circulation que l'Europe du Sud, permettant à certaines activités, à l'image d'UTA, de démontrer de la résilience dans ce contexte.

Le chiffre d'affaires opérationnel en Amérique latine atteint 121 millions d'euros, en croissance de 5,2% en données comparables (-5,6% en données publiées). La région représente 32% du chiffre d'affaires opérationnel du Groupe sur le premier trimestre.

Au Brésil, en données comparables, le chiffre d'affaires opérationnel est en croissance de 7,1% sur les trois premiers mois de l'année, reflet d'une croissance organique à deux chiffres jusqu'en mars, notamment grâce au succès de ventes de services à valeur ajoutée dans les Solutions de mobilité professionnelle. Les derniers jours de mars ont vu les premières mesures de confinement s'établir dans le pays, avec un impact négatif visible surtout dans les Avantages aux salariés, et dans une moindre mesure dans les Solutions de mobilité professionnelle.

L'Amérique latine hispanique a enregistré une légère croissance du chiffre d'affaires opérationnel de 0,6% en données comparables au premier trimestre 2020, liée, comme attendu, au ralentissement de l'activité au Mexique. En effet, le pays enregistre une baisse des volumes dépensés dans le cadre du programme Navideños par rapport au premier trimestre 2019, dans un contexte économique difficile. Par ailleurs, dans les Solutions de mobilité professionnelle, la baisse des prix du carburant a pesé négativement sur le chiffre d'affaires opérationnel de plusieurs pays de la région. Au mois de mars, cette zone était encore peu touchée par les mesures de confinement.

Le chiffre d'affaires opérationnel du Reste du monde , qui représente 9% du chiffre d'affaires opérationnel du Groupe au premier trimestre 2020, atteint 34 millions d'euros, en croissance de 18,4% en données comparables (+18,9% en données publiées). La croissance est tirée notamment par la bonne performance de l'activité des cartes-salaires aux Emirats arabes unis, la forte dynamique commerciale de CSI, et par une activité soutenue à Taïwan.

·Autres revenus : 12 millions d'euros

Les autres revenus atteignent 12 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en baisse de 3,4% en données comparables du fait de la baisse généralisée des taux d'intérêt, surtout dans les pays non européens. En données publiées, la variation atteint -8,4%, la baisse étant accentuée par les effets négatifs des taux de change en Amérique latine.

FAITS MARQUANTS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

Pour la première fois, Edenred associe des critères sociaux et environnementaux à l'un de ses instruments de financement



En février 2020, Edenred a renégocié sa ligne de crédit syndiqué en augmentant sa taille à 750 millions d'euros, en étendant sa maturité à février 2025, avec des options d'extension jusqu'en février 2027, et en améliorant ses conditions financières. C'est la première fois qu'Edenred introduit la prise en compte d'indicateurs de performance environnementale et sociale dans le calcul de son coût de financement :

- la promotion d'une alimentation saine et durable - Edenred vise d'ici 2030 un taux de sensibilisation aux sujets liés à la nutrition de 85% parmi les commerçants et salariés utilisateurs de ses solutions (contre 30% en 2018) ;

- la lutte contre le réchauffement climatique - Edenred a pour objectif de réduire de 52% par rapport à 2013 l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre1 d'ici 2030 (la réduction s'élevant à -26% en 2018).

Edenred enrichit son offre de Solutions de mobilité professionnelle en Europe



En février 2020, Edenred a finalisé l'accord signé en septembre 2019 visant à acquérir EBV Finance, société lituanienne spécialisée dans la récupération de taxes pour les sociétés de transport européennes.

·Nomination au sein du Comité exécutif

En mars 2020, Patrick Rouvillois a été nommé Directeur général Marketing et Stratégie d'Edenred et a rejoint le Comité exécutif du Groupe. Dans le cadre de ses fonctions, Patrick Rouvillois est en charge du pilotage de la stratégie, la transformation et l'innovation du Groupe, selon la feuille de route établie dans le cadre du plan Next Frontier (2019-2022).

·Premières mesures prises par le Groupe face aux conséquences de l'épidémie Covid-19 :

Le 25 mars, en raison de l'environnement incertain lié à l'épidémie de Covid-19, le Groupe a suspendu ses objectifs pour l'année 2020 jusqu'à ce qu'il dispose d'une meilleure visibilité sur les impacts financiers de cette épidémie.

Le 6 avril, face à l'ampleur exceptionnelle de cette crise, Edenred a lancé son plan de solidarité « More than Ever », par lequel le Groupe s'engage à allouer jusqu'à 15 millions d'euros dédiés à lutter contre les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur son écosystème, et en particulier :

à protéger les collaborateurs d'Edenred, notamment les plus vulnérables d'entre eux, dans des pays sans ou à faible protection médicale et sociale ;

à soutenir ses restaurateurs partenaires, sévèrement affectés par les mesures strictes de confinement dans les différents pays où opère le Groupe.

« More than Ever » sera notamment abondé par :

La réduction de 20% du dividende proposé 2 au titre de l'exercice 2019, ainsi ramené à 0,7 euro par action;

proposé au titre de l'exercice 2019, ainsi ramené à 0,7 euro par action; La réduction de la rémunération du Président-directeur général , en conformité avec les recommandations de l'Afep ;

, en conformité avec les recommandations de l'Afep ; La réduction de la rémunération des membres du Comité exécutif du Groupe et de son Conseil d'administration.

PERSPECTIVES 2020

Edenred s'attend à une baisse d'activité accentuée au deuxième trimestre, en raison d'abord d'un décalage au second semestre d'une partie du chiffre d'affaires généré chez les commerçants partenaires dans les Avantages aux salariés. Par ailleurs, les activités du Groupe seront impactées par la poursuite des mesures de confinement en Europe et aux Etats-Unis, et leur mise en place en Amérique latine, entraînant une hausse du recours au chômage partiel et une réduction d'activité chez les clients du Groupe.

Afin de réduire les conséquences de l'épidémie sur son activité et ses résultats, Edenred a lancé un plan d'économies à hauteur de 100 millions d'euros en 2020 et ajuste le montant de ses investissements prévus cette année.

Edenred s'appuie sur des fondamentaux solides pour assurer une bonne résilience et créer de nouvelles opportunités nées de cette crise:

Un profil de forte croissance et une situation financière solide

Des offres tournées vers des besoins essentiels (Eat, Move, Care, Pay)

Une position de leader sur des marchés largement sous-pénétrés dans 46 pays

Une organisation agile, multilocale

Un groupe fortement digitalisé, innovant en permanence pour créer des solutions de paiement à usage spécifique.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Assemblée générale : le 7 mai 2020 (à huis clos).

Résultats semestriels 2020 : le 27 juillet 2020.

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 : le 22 octobre 2020.

Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de 31 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.

Pour plus d'informations : www.edenred.com

En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.

ANNEXES

Chiffre d'affaires opérationnel

T1



En millions d'euros



2020 2019 Europe 228 213 France 70 69 Europe hors France 158 144 Amérique latine 121 129 Reste du monde 34 28 Total 383 370 T1



En %



Variation publiée Variation organique Europe +6.9% +5.9% France +2.0% +2.0% Europe hors France +9.3% +7.8% Amérique latine -5.6% +5.2% Reste du monde +18.9% +18.4% Total +3.5% +6.6%





Autres revenus

T1



En millions d'euros



2020 2019 Europe 4 4 France 2 2 Europe hors France 2 2 Amérique latine 7 7 Reste du monde 1 1 Total 12 13 T1



En %



Variation publiée Variation organique Europe +2.7% +2.4% France -5.8% -5.8% Europe hors France +9.0% +8.5% Amérique latine -11.3% -3.2% Reste du monde -24.0% -20.1% Total -8.4% -3.4%





Chiffre d'affaires opérationnel et autres revenus 2019 pro-forma par trimestre suite à un changement de classification au sein du revenu total entre chiffre d'affaires opérationnel et autres revenus au Brésil

Chiffre d'affaires opérationnel

Groupe T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 FY 2019 Réalisé 2019 369 379 377 445 1 570 Pro forma 2019 370 380 379 440 1 570 Autres revenus

Groupe T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 FY 2019 Réalisé 2019 14 15 16 11 56 Pro forma 2019 13 14 14 16 56





Chiffre d'affaires opérationnel Amérique Latine T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 FY 2019 Réalisé 2019 128 138 137 156 559 Pro forma 2019 129 139 139 151 559 Autres revenus

Amérique Latine T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 FY 2019 Réalisé 2019 9 9 10 4 32 Pro forma 2019 7 8 8 10 32





Revenu total

T1



En millions d'euros



2020 2019 Europe 232 217 France 72 71 Europe hors France 160 146 Amérique latine 128 137 Reste du monde 35 29 Total 395 383 T1



En %



Variation publiée Variation organique Europe +6.9% +5.9% France +1.8% +1.8% Europe hors France +9.3% +7.8% Amérique latine -5.9% +4.7% Reste du monde +16.8% +16.5% Total +3.1% +6.3%













1 Objectifs calculés selon la méthodologie Science Based Targets initiative, basée sur les objectifs de l'Accord de Paris.







2 Cette décision sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale mixte du 7 mai 2020, qui se tiendra à huis clos. Les modalités de paiement du dividende restent inchangées.







Pièce jointe