Edenred: BPA en hausse de plus de 7% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - Edenred publie au titre des six premiers mois de 2025, un BPA ajusté en hausse de 7,4% à 1,16 euro et un EBITDA en croissance de 9,6% à 654 millions d'euros (+14,4% en données comparables), par rapport au premier semestre 2024.



Le groupe de solutions de paiement affiche un revenu total de 1,45 milliard d'euros, en progression de 4% (+6,4% en données comparables), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 1,34 milliard, en augmentation de 5,3% (+7,1% en comparable).



'Notre activité est notamment tirée par de solides performances en Amérique latine et par la progression rapide de nos solutions Beyond, qu'elles soient dédiées à l'engagement des salariés ou à la mobilité professionnelle', précise son PDG Bertrand Dumazy.



Edenred confirme l'ensemble de ses objectifs pour 2025, à savoir une croissance de l'EBITDA d'au moins 10% en comparable (équivalant à un EBITDA minimum d'environ 1,34 milliard d'euros) et un taux de conversion FCF / EBITDA supérieur à 70%.





